Fenerbahçe'ye çağ atlatacak 7 tarihi hamle!

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UEFA, Avrupa Ligi’nde son 16’ya kalan Fenerbahçe önümüzdeki sezon ve üç yıllık bir periyot içerisinde inanılmaz bir değişime hazırlanıyor. Kulübe çağ atlatacak bu muazzam değişimi yedi ana başlık altında topladık...

65 BiN KiŞiLiK STADYUM

Sarı - Lacivertliler Ülker Stadı’nın kapasitesinin 65 bine çıkması için tüm hazırlıkları tamamladı. 40-50 milyon Euro’ya mal olacak kapasite artırımı sonrası stadın yıllık geliri 120 milyon Euro civarında olacak.

SAMANDIRA’YA VEDA

Samandıra, 2- 3 yıl içinde terk edilecek. Bunun için Maltepe’de bir arazi edinildi. Futbol A takımı çalışmalarını bu tesislerde sürdürecek. Samandıra Tesisleri ise kadın takımına hizmet verecek.

DEREAĞZI OLiMPiYAT KÖYÜ

Fenerbahçe, pek çok branşına ev sahipliği yapan Dereağzı Tesisleri de tepeden tırnağa yenilenecek. Bu tesisler bir olimpiyat köyü anlayışıyla diğer branşların ana merkezi haline getirilecek.

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KENAN EVREN LiSESi

Ülker Stadı’nın yanında bulunan ve Fenerbahçe Kulübü’nün devraldığı Kenan Evren Lisesi arazisi üzerine yaklaşık olarak 100 milyon Euro gelir beklentisi ile ofis ve rezidans inşa edilecek.

FENERBAHÇE ARENA

Ülker Spor Salonu’nun hemen yanında yer alan arazide konut inşaatı yapılacak. Ülker ve Fenerbahçe Kulübü ortaklığındaki bu projeden sarı lacivertliler 100 milyon Euro civarında gelir bekliyor.

10 YILDA 30 MiLYON

Stadın altında bulunan Migros ile olan anlaşma yenilendi. Migros kulübe 10 yıl için 30 milyon Euro verecek. Ali Koç yönetimi kendi dönemlerine ait bölümünü (9 milyon Euro) tahsil edecek.

FORMADAN 12 MiLYON

Forma sponsorluğu konusunda gelecek sezon için Adidas firmasıyla anlaşıldı. Yaklaşık 12 milyon Euro’ya ulaşan bu anlaşmaya göre, forma satışı 600 binin üzerine çıkarsa sarı lacivertlerin kasasına 40 milyon Euro daha girecek.