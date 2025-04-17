Fenerbahçe'ye Boscagli piyangosu! Piyasa değeri 23 milyon euro ama bu yaz bedava!

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Sarı-Lacivertliler, ara transfer döneminde savunmayı güçlendirmeye öncelik vermişti. Yönetimin girişimde bulunduğu Olivier Boscagli için PSV'den olumsuz yanıt gelmişti. Fenerbahçe de Skriniar ve Diego Carlos'u kadrosuna katmıştı.

SÖZLEŞMESİNİ UZATMIYOR!

Fanatik'in haberine göre; Boscagli konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fransız stoper, Hollanda ekibine menajeri aracılığıyla, sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini yenilemeyeceğini ve bedelsiz olarak ayrılacağını iletti.

Piyasa değeri 23 milyon Euro olarak gösterilen solak stoperin bu kararı alması, birçok kulübü harekete geçirdi.

KIRAN KIRANA YARIŞ

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Olivier Boscagli’yi Ocak ayında isteyen takımlardan biri de Brighton’dı. Ancak İngiliz ekibinin devreden çıktığı ve başka isimlere yöneldiği kaydedildi. Boscagli için Fenerbahçe’nin bir kez daha teklif yapması bekleniyor.

Ancak Almanya ve İtalya’dan bazı kulüplerin de yıldız savunmacı için girişimde bulunacağı öne sürüldü. Bu yaz, başarılı oyuncu için kıran kırana bir transfer yarışı yaşanmasına kesin gözüyle bakılıyor

HEM STOPER HEM SOL BEK

Fransız savunmacı, 2019’da Nice’ten PSV’ye 2 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Boscagli, 6 yıl boyunca Hollanda devinin kadrosundaki en önemli isimler arasında yer aldı. Başarılı futbolcu, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

BOSCAGLI'NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

27 yaşındaki futbolcu bu sezon PSV’de 39 resmi maçta forma giydi. Boscagli 1 kez gol sevinci yaşarken, 5 de asist yaptı.