Fenerbahçe'ye bir stoper transferi daha! Omar Colley...

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmiyor. Mesut Özil, Attila Szalai ve Bright Osayi-Samuel transferlerini tamamlayan sarı lacivertliler, rotasını bu kez İtalya'ya çevirdi.

İtalyan gazeteci Nico Schira'nın haberine göre Fenerbahçe, Sampdoria’ya defans oyuncusu Omar Colley’in durumunu sordu.

PİYASA DEĞERİ 4.5 MİLYON EURO

28 yaşındaki Gambiyalı stoper, bu sezon Serie A'da 13 maça çıkarken 1 de gol atmayı başarmıştı. Omar Colley'in Sampdoria ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunurken futbolcunun piyasa değerinin 4.5 milyon euro olduğu tahmin ediliyor.

1.92 boyundaki Colley, sert fiziği ve hava toplarındaki başarısı ile dikkat çekiyor.

Fenerbahçe, stoper bölgesini Attila Szalai transferi ile de güçlendirmişti. Sarı lacivertliler, sezon başında ise Lemos ve Tisserand'ı renklerine bağlamıştı.

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