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Fenerbahçe'ye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ
Fenerbahçeye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2024 15:48

Süper Lig'in 15. haftası Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine sahne olacak. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilere Cağlar Söyüncü'den müjdeli haber geldi.

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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. 7 Aralık Cumartesi günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesi takımlar hazırlıklarını sürdürüyor.

Fenerbahçe hafta sonu oynanacak olan derbiye Jose Mourinho gözetiminde yaptığı antrenmanla başladı.

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Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman, salonda core çalışmalarıyla devam etti. Ardından sahada pas çalışmaları yapan futbolcularımız, antrenmanı dar alanda yaptığı çift kale maçlarla tamamladı. Gaziantep FK ile oynadığımız karşılaşmanın ilk 11’inde başlayan ve 60 dakika üzeri süre alan oyuncularımız ise antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla noktaladı.

Son olarak 2 Aralık Pazartesi Gaziantep FK'yı 3-1 yenen sarı lacivertliler, çalışmalarına yarın devam edecek.

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ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ GELİŞMESİ

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü sakatlığını atlattı ve takımla çalıştı. Fenerbahçe'de bu sezon 17 maçta sahaya çıkıp bir kez de gol sevinci yaşayan milli futbolcu, derbi öncesi takımının ilk antrenmanında yer aldı.

Mert Hakan Yandaş ise bireysel olarak çalışmalarına devam etti.

Fenerbahçeye Beşiktaş derbisi öncesi müjdeli haber

BEŞİKTAŞ'TA DA MESAİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Fenerbahçe ile yapacağı derbinin hazırlıklarını sürdürdü.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşularıyla başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçlarla tamamlandı.

Beşiktaş, hazırlıklarına yarın devam edecek.

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ

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