×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye Başakşehir'den müjde!

Güncelleme Tarihi:

#Başakşehir#Süper Lig#Fenerbahçe
Fenerbahçeye Başakşehirden müjde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2025 22:09

Başakşehir'in Ganalı defans oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Selke ise kırmızı kart ile oyun dışı kaldı. Selke ile Opoku, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacak maçta forma giyemeyecek.

Haberin Devamı

Başakşehir, Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında deplasmanda mücadele ettiği Kasımpaşa’yı 3-1 mağlup etti.

Turuncu-lacivertlilerde müsabakanın 55. dakikasında Kasımpaşalı futbolcu Pape Gueye’ye yaptığı faulün ardından sarı kart gören Ganalı futbolcu Jerome Opoku cezalı duruma düştü.

Opoku, Süper Lig'de daha önce Eyüpspor, Alanyaspor ve Gençlerbirliği maçlarında sarı kart görmüştü.

Jerome Opoku, Başakşehir'in ligde gelecek hafta evinde Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmada oynamayacak.

Gözden KaçmasınMilan Skriniardan Galatasaray derbisi açıklaması Tedesco & Mourinho, Icardi & Osimhen kıyasıMilan Skriniar'dan Galatasaray derbisi açıklaması! Tedesco & Mourinho, Icardi & Osimhen kıyasıHaberi görüntüle

SELKE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Turuncu-lacivertlilerde Alman futbolcu Davie Selke, 37. dakikada Nicholas Opoku, 75. dakikada da Adem Arous ile girdiği hava topu mücadelesinde rakiplerine yaptığı müdahalelerin ardından sarı kartlar görerek, kırmızı kartla oyun dışı kaldı. 30 yaşındaki futbolcu, gördüğü kırmızı karttan dolayı gelecek hafta Fenerbahçe ile oynayacakları karşılaşmada yer alamayacak.

Haberin Devamı

Sezon başında Alman ekibi Hamburg’dan transfer edilen Selke, bu sezon 4'ü Avrupa kupaları, 4'ü de Süper Lig olmak üzere forma giydiği 8 maçta 4 gol sevinci yaşadı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Başakşehir#Süper Lig#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!