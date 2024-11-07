Fenerbahçe'ye AZ Alkmaar öncesi şifreyi verdiler! 25 Eylül detayı ve o sır: Dürüst olmak gerekirse dramatik bir durum var!

Haberin Devamı

Süper Lig’de kritik Trabzonspor maçını 3 puanla geride bırakan ve UEFA Avrupa Ligi’ne odaklanan Fenerbahçe, Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar’ı gözüne kestirdi. 3 maçta topladığı 5 puanla 15.sırada yer alan temsilcimiz, zorlu rakibini yenerek üst sıralara tırmanma peşinde. Formda hücum oyuncularına güvenen sarı-lacivertli ekip, kritik mücadelede sürprize yer vermek istemiyor. Hollandalı meslektaşlarımız, mücadele öncesi her iki ekibin tehlikeli yönlerine dikkat çekti. Gazeteciler, Fenerbahçe’nin hücum gücüne ise ayrı bir parantez açtı.

HOLLANDALI GAZETECİLERİN MAÇ ÖNCESİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

NIK KOK (ALGEMEEN DAGBLAD):

“7 MAÇTA 6 MAĞLUBİYET VAR, AZ ALKMAAR’DA ATMOSFER İYİ DURUMDA DEĞİL”

AZ Alkmaar, şu anda pek iyi durumda değil. Oynadığı son 7 maçta sadece 1 kez berabere kaldılar, diğer tüm maçları kaybettiler. Çok sayıda sakat oyuncunun olduğu takımda atmosfer iyi durumda değil. Şimdi ise sakatlıktan dolayı kaptan Jordy Clasie kadroda olmayacak. Clasie, takımın en tecrübeli oyuncusu. AZ Alkmaar, kaptan Clasie olmadan sahada oldukça tecrübesiz kalıyor. AZ Alkmaar, her zaman hızlı kanat oyuncularıyla ofansif futbol oynamayı seven bir takım olmuştur. Genç oyunculara çok sayıda fırsat vermekten hoşlanıyorlar. Bu nedenle yarınki ilk 11 kadrosunda geçen yıl Gençler Ligi'ni kazanan birçok oyuncu yer alacak.

Haberin Devamı

“JOSE MOURINHO, HOLLANDA TAKIMLARINI GENELLİKLE YENMEYİ BAŞARIYOR”

Biz de Hollanda'da teknik direktör Jose Mourinho'yu her zaman büyük bir ilgiyle izliyoruz. Mourinho, Hollanda kulüplerini genellikle yenmeyi başarıyor. Fenerbahçe'nin çok önemli oyuncuları var. Aslında Fenerbahçe’nin şu anki performansından daha iyi performans gösterememesine şaşırıyorum. Örneğin FC Twente karşısında alınan 1-1'lik beraberlik benim için sürpriz olmuştu. Dusan Tadic'i Hollanda'da çok iyi tanıyoruz. Tadic, mükemmel bir zihniyete sahip harika bir oyuncu. Sebastian Szymanski, Feyenoord’da oynadığı dönem etki bırakan isimlerden biri oldu. Edin Dzeko ise herkesin tanıdığı bir forvet. Fenerbahçe'nin bu maç için açık ara favori olduğunu düşünüyorum. Çünkü daha tecrübeliler, daha büyük isimlere sahipler ve daha formda görünüyorlar.

Haberin Devamı

THEO BRINKMAN (NOORDHOLLANDS DAGBLAD):

“AZ ALKMAAR, DRAMATİK BİR DÜŞÜŞ YAŞADI! SON GALİBİYETİNİ 25 EYLÜL’DE ALDI”

AZ Alkmaar, Hollanda Ligi’nde sezona iyi bir başlangıç yaptı ve ilk altı maçta beş galibiyet aldı. İlk maçlarda gol atma konusunda sıkıntı yaşayan ekip, daha sonra Heerenveen karşısında 9-1’lik tarihi bir galibiyete imza attı. Son haftalarda AZ Alkmaar, lig sıralamasında dramatik bir düşüş yaşadı. Son galibiyetlerini 25 Eylül'de IF Elfsborg'a karşı oynadıkları Avrupa Ligi maçında aldılar. Kaybettikleri bazı maçlarda ise şanssızlık yaşadılar. Ancak diğer maçlarda gerçek kaliteden yoksundular. Sorun şu ki son iki ayda çok fazla sakatlık yaşadılar. Fenerbahçe'ye karşı da birçok oyuncudan yoksun olacaklar.

Haberin Devamı

“MOURINHO, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ YENİLMESİ ZOR BİR TAKIM KURDU”

AZ Alkmaar’ın oyun sistemi çoğu maçta aşağı yukarı aynıdır: 4-3-3. Kadroda hücumcu bekler, iki merkezi orta saha ve bir hücumcu orta saha yer alır. Dürüst olmak gerekirse şu anda AZ Alkmaar’ın Fenerbahçe için gerçek bir tehlike oluşturacak oyuncusu yok. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde henüz yenilmedi ve bir sonraki tura yükseleceklerinden hiç şüphem yok. Jose Mourinho, her zaman olduğu gibi yenilmesi zor bir takım kurdu. Asıl soru, bunun Türkiye şampiyonluğunu kazanmak için yeterince iyi olup olmadığı. Maçta Youssef En-Nesyri’nin etkili olmasını bekliyorum. Aynı zamanda Dusan Tadic de (eğer oynarsa) elbette tüm tecrübesiyle takıma katkı sağlayacaktır. Fenerbahçe, tüm tecrübeli oyuncularıyla bu maçın favorisi konumunda yer alıyor. AZ Alkmaar’ın Fenerbahçe'yi yenmek için sezonun en iyi performansını göstermesi gerekecek. Bu durum özellikle de sakatlıklar nedeniyle birkaç oyuncudan yoksun oldukları için çok zor olacak.