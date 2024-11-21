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Fenerbahçe'ye Avrupa'da yan bakılmıyor! Namağlup zirvede...

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#Fenerbahçe#Casademont Zaragoza#Basketbol
Fenerbahçeye Avrupada yan bakılmıyor Namağlup zirvede...
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 00:15

Fenerbahçe Opet, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini deplasmanda 80-69 mağlup etti ve namağlup liderliğini sürdürdü.

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Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi C Grubu 5. maçında İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibini deplasmanda 80-69 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekip bu sonuçla gruptaki beşinci maçından da galibiyetle ayrılmayı başararak namağlup liderliğini sürdürdü. İspanyol ekibi ise 2. yenilgisini aldı.

Salon: Pabellon Principe Felipe

Hakemler: Paulina Karolina Gajdosz (Polonya), Petr Hrusa (Çekya), Tom De Lange (Belçika)

Casademont Zaragoza: Nystrom 13, Ortiz 6, Czukor 2, Atkinson 4, Gatling, Pueyo 15, Hermosa 12, Mawuli 12, Mistinova 5, Brcaninovic, Flores

Fenerbahçe Opet: Sevgi Uzun 7, Williams 4, Meesseman 12, Allemand 10, Charles 15, Atkins 16, Olcay Çakır 3, Alperi Onar 5, Milic 2, Badiane 6

1. Periyot: 11-26

Devre: 22-36

3. Periyot: 47-59

 

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#Fenerbahçe#Casademont Zaragoza#Basketbol

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