Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber! Dünya devi istiyor

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Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından hücum hattına yeni takviyeler yapmak isterken, bu bağlamda Asensio’yu gündemine almıştı.

Sarı lacivertliler, İspanyol futbolcu için bir süredir Paris Saint Germain ile pazarlık halindeydi.

İLK TEKLİF KİRALIK

Fenerbahçe, ilk etapta Asensio’yu kiralık renklerine bağlamak istiyordu ancak PSG’nin uygun bir rakama bonservisini vermesi halinde, bu seçeneğin de masaya yatırılabileceği Fransız kulübüne iletilmişti.

Konu ile ilgili görüşmelerin devam ettiği sırada Fenerbahçe’ye kötü bir haber geldi.

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INTER ASENSIO İÇİN DEVREDE



La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Inter, Asensio’ya talip oldu.

Haberin detaylarında Asensio’nun PSG ile 1 yıllık sözleşmesinin kaldığı ve bu sebeple Fransız temsilcisinin, kadroda düşünmediği oyuncusunu 10 ile 12 milyon euro arasında bir rakama bırakabileceği ifade edildi.

MAAŞINDA İNDİRİM İSTİYORLAR

Inter cephesinde Asensio için ne önemli sorunun, oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. İtalyan devinin, Asensio’nun aldığı yıllık 8 milyon euroluk rakamda indirime gitmesini isteyeceği belirtildi.