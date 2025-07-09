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Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber! Dünya devi istiyor

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio
Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber Dünya devi istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2025 09:54

Fenerbahçe’nin bir süredir transferi için mesai harcadığı ve teklifte bulunduğu Marco Asensio konusunda İtalya’dan kötü haber geldi.

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Fenerbahçe, Jhon Duran transferinin ardından hücum hattına yeni takviyeler yapmak isterken, bu bağlamda Asensio’yu gündemine almıştı.

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Sarı lacivertliler, İspanyol futbolcu için bir süredir Paris Saint Germain ile pazarlık halindeydi.

Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber Dünya devi istiyor

İLK TEKLİF KİRALIK

Fenerbahçe, ilk etapta Asensio’yu kiralık renklerine bağlamak istiyordu ancak PSG’nin uygun bir rakama bonservisini vermesi halinde, bu seçeneğin de masaya yatırılabileceği Fransız kulübüne iletilmişti.

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Konu ile ilgili görüşmelerin devam ettiği sırada Fenerbahçe’ye kötü bir haber geldi.

Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber Dünya devi istiyor

 

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INTER ASENSIO İÇİN DEVREDE

La Gazzetta dello Sport’ta yer alan habere göre İtalya Serie A devi Inter, Asensio’ya talip oldu.

Haberin detaylarında Asensio’nun PSG ile 1 yıllık sözleşmesinin kaldığı ve bu sebeple Fransız temsilcisinin, kadroda düşünmediği oyuncusunu 10 ile 12 milyon euro arasında bir rakama bırakabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe’ye Asensio transferinde kötü haber Dünya devi istiyor

MAAŞINDA İNDİRİM İSTİYORLAR

Inter cephesinde Asensio için ne önemli sorunun, oyuncunun maaşı olduğu aktarıldı. İtalyan devinin, Asensio’nun aldığı yıllık 8 milyon euroluk rakamda indirime gitmesini isteyeceği belirtildi.

 

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#Fenerbahçe#Transfer#Asensio

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