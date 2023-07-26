Fenerbahçe'ye Arsenal'den orta saha! Jorginho hamlesi...

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Fenerbahçe, Szymanski'nin ardından orta sahaya kaliteli bir takviye daha yapmak istiyor.

Fanatik'in haberine göre orta sahasına transfer yapmak isteyen Fenerbahçe'ye, İngiltere'den farklı bir yıldız önerildi: Jorginho...

MENAJERLER ÖNERDİ

Arsenal, Brezilya asıllı İtalyan orta saha oyuncusu için gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı. 31 yaşındaki futbolcu, menajerler tarafından Fenerbahçe'ye sunuldu.

Yönetim, yıldız oyuncuyla ilgili karar vermedi. Jorginho isminin İsmail Kartal'a sunulacağı ve onun vereceği rapor doğrultusunda hareket edileceği kaydedildi.

16 MAÇA ÇIKTI

Devre arası transfer döneminde Arsenal'e transfer olan ve 16 resmi maça çıkan Jorginho bu karşılaşmalarda 1 asistlik katkı sağladı