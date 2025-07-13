Fenerbahçe'ye Anderson Talisca'dan kötü haber!

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında dün Fatih Karagümrük’le karşı karşıya gelmiş ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona ermişti.
Fenerbahçe, Anderson Talisca'nın Karagümrük ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşadığını açıkladı.
Sarı - lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;
"Profesyonel Futbol A Takımımız oyuncularından Anderson Talisca, Karagümrük FK ile oynanan hazırlık maçında arka adale yaralanması yaşamıştır. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."
PORTEKİZ KAMPI YARIN BAŞLIYOR
Sarı - lacivertliler, yarın (14 Temmuz) Portekiz’e hareket ederek yeni sezon hazırlıklarını 27 Temmuz tarihine kadar yurt dışında sürdürecek.