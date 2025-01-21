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Fenerbahçe'ye Anderson Talisca transferinde müjde! Al Nassr teklifi kabul etti

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Fenerbahçeye Anderson Talisca transferinde müjde Al Nassr teklifi kabul etti
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 16:08

Fenerbahçe'ye transferi yılan hikayesine dönen Anderson Talisca ile ilgili Arabistan basınından sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Anderson Talisca'nın artık Fenerbahçe'ye transfer olması için hiç bir engel kalmadı. İşte ayrıntılar... 

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Fenerbahçe, uzun süredir peşinde olduğu Anderson Talisca'ya kavuşmak için gün sayıyor.

Sarı lacivertlilerin transferde 1 numaralı hedefi olduğu bilinen Brezilyalı yıldız için, 10 gündür adeta Suudi Arabistan'da kamp kurulduğu biliniyordu. 

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FENERBAHÇE ISRAR ETTİ
Fenerbahçeli yetkililerin, Galatasaray ile puan farkının açıldığı dönemde Talisca için transfer girişimlerine başlaması taraftarlar tarafından oldukça heyecanla karşılanmıştı. 

Fenerbahçeli yetkililer bununla beraber, Suudi Arabistan'a giderek Talisca transferini sonlandırmak için uzun uğraşlar vermiş, dev operasyona ilişkin son düzlüğe girilmişti.

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VE TRANSFERDE MUTLU SON!
Fenerbahçe, Talisca'nın yıllık aldığı maaşı ödemeyi kabul etti. Bununla beraber sarı lacivertliler, Al Nassr yetkilileriyle de her konuya anlaşmaya vardı. 

ENGEL KALKTI, MÜJDE YAKIN
Fenerbahçe'nin Talisca transferindeki tek engel, yıldız oyuncunun Al Nassr'dan alacaklarıydı. Arabistan basınında yer alan iddiaya göre; yaşanan gelişmelerin ardından Al Nassr'ın, inadını kırdığı ve Talisca'nın alacaklarını ödemeyi kabul ettiği kaydedildi.

Fenerbahçeye Anderson Talisca transferinde müjde Al Nassr teklifi kabul etti


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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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