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Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu! Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat
Fenerbahçeye Amrabat piyangosu Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 24, 2026 14:29

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen yabancı oyuncuların başında gelen Sofyan Amrabat için N'Golo Kante'nin eski takımı Al-Ittihad teklifte bulundu. İşte detaylar...

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Santrfor ve sol kanat transferleri için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da 24'e çıkan yabancı oyuncu sayısının azaltılması için çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Sofyan Amrabat'a, N'Golo Kante'nin eski takımı Al-Ittihad talip oldu.

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TRT Spor'un haberine göre; Al-Ittihad, Sofyan Amrabat bonuslarla birlikte 15 milyon euroya yaklaşan teklifini sözlü olarak Fenerbahçe’ye iletti.

FENERBAHÇE NET 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin Faslı orta saha oyuncusu için net 20 milyon euro talep ettiği; Arabistan’dan bir, Avrupa’dan iki kulüple daha transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

Fenerbahçeye Amrabat piyangosu Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı

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14 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı 2024 yazında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.

Fenerbahçeye Amrabat piyangosu Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maçta görev yapan ve 3 gol - 4 asist üreten Amrabat, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.

Fenerbahçeye Amrabat piyangosu Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı

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#Transfer Haberleri#Fenerbahçe#Sofyan Amrabat

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