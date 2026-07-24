Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu! Suudilerin yaptığı teklif ortaya çıktı

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Santrfor ve sol kanat transferleri için görüşmelerini sürdüren Fenerbahçe'de bir yandan da 24'e çıkan yabancı oyuncu sayısının azaltılması için çalışmalar sürüyor.

Sarı-lacivertlilerde kadroda düşünülmeyen isimlerin başında gelen Sofyan Amrabat'a, N'Golo Kante'nin eski takımı Al-Ittihad talip oldu.

TRT Spor'un haberine göre; Al-Ittihad, Sofyan Amrabat bonuslarla birlikte 15 milyon euroya yaklaşan teklifini sözlü olarak Fenerbahçe’ye iletti.

FENERBAHÇE NET 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Sarı-lacivertli yönetimin Faslı orta saha oyuncusu için net 20 milyon euro talep ettiği; Arabistan’dan bir, Avrupa’dan iki kulüple daha transfer görüşmelerinin sürdüğü kaydedildi.

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14 MİLYON EUROYA ALINMIŞTI

Fenerbahçe Sofyan Amrabat'ı 2024 yazında 2 milyon euro kiralama bedeli ve 12 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonuyla renklerine bağlamıştı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla 45 resmi maçta görev yapan ve 3 gol - 4 asist üreten Amrabat, geride bıraktığımız 2025-26 sezonunu kiralık olarak Real Betis'te geçirmişti.