Fenerbahçe'ye Alman sol bek! Görüşmeler başladı, işte serbest kalma bedeli

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Ara transfer döneminde sol bek takviyesi de yapmak isteyen Fenerbahçe'nin, aradığı ismi ABD'de bulduğu iddia edildi.
Sky Sport; sarı lacivertlilerin, 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Kai Wagner'i istediğini duyurdu.
Haber detayında Fenerbahçe'nin Kai Wagner için MLS ekibi Philadelphia ile görüşmelere başladığı vurgulandı.
Fenerbahçe'nin yanı sıra Las Palmas'ın da 27 yaşındaki sol beki istediği belirtildi.
Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan Kai Wagner'in serbest kalma bedelinin 2 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Kai Wagner, bu sezon MLS'te 1 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.