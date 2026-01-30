×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor Haberleri

Fenerbahçe'ye Ademola Lookman transferinde müjde! Atletico Madrid devreye girmişti...

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Lookman
Fenerbahçeye Ademola Lookman transferinde müjde Atletico Madrid devreye girmişti...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 30, 2026 20:00

Transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe, Ademola Lookman transferinde mutlu sona yaklaşıyor. Son olarak Atletico Madrid'in yıldız oyuncu için yaptığı teklif Atalanta tarafından yetersiz bulundu.

Haberin Devamı

Anthony Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

N'Golo Kante ve Sidiki Cherif için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman transferini de bitirmeyi hedefliyor.

LOOKMAN'DA SORUN YOK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu. Nijeryalı yıldızın, sarı-lacivertlilerin projesine ve hedeflerine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Lookman'ın yıllık 7 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

Fenerbahçeye Ademola Lookman transferinde müjde Atletico Madrid devreye girmişti...

ÜCRETTE ANLAŞMA TAMAM, KOŞULLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberin Devamı

Son gelişmeyi ise Fabrizio Romano duyurdu. Habere göre; Fenerbahçe ve Atalanta, Lookman transferi için 40 milyon euro üzerinden prensipte anlaştı fakat henüz ödeme koşullarında bir anlaşma yok. Görüşmeler sürüyor.

Gözden KaçmasınFenerbahçenin rakibi Nottingham Forestı tanıyalımFenerbahçe'nin rakibi Nottingham Forest'ı tanıyalım!Haberi görüntüle

ATLETICO'YU REDDETTİ

Yağız Sabuncoğlu'nun verdiği haberde de Atalanta'nın, Atletico Madrid'in Lookman için yaptığı teklifi reddettiği ve görüşmelerin sürmesi için rakamın artırılmasını talep ettiği belirtildi.

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Lookman

BAKMADAN GEÇME!