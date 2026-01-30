Fenerbahçe'ye Ademola Lookman transferinde müjde! Atletico Madrid devreye girmişti...

Haberin Devamı

Anthony Musaba, Guendouzi ve Mert Günok'u kadrosuna katan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları dört koldan devam ediyor.

N'Golo Kante ve Sidiki Cherif için görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli yönetim, Ademola Lookman transferini de bitirmeyi hedefliyor.

LOOKMAN'DA SORUN YOK

İtalyan gazeteci Matteo Moretto, Ademola Lookman’ın Fenerbahçe’ye transfer olmaya sıcak baktığını duyurdu. Nijeryalı yıldızın, sarı-lacivertlilerin projesine ve hedeflerine olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

Lookman'ın yıllık 7 milyon Euro'dan 4.5 yıllık sözleşme imzalamaya hazır olduğu belirtildi.

ÜCRETTE ANLAŞMA TAMAM, KOŞULLAR GÖRÜŞÜLÜYOR

Son gelişmeyi ise Fabrizio Romano duyurdu. Habere göre; Fenerbahçe ve Atalanta, Lookman transferi için 40 milyon euro üzerinden prensipte anlaştı fakat henüz ödeme koşullarında bir anlaşma yok. Görüşmeler sürüyor.

ATLETICO'YU REDDETTİ

Yağız Sabuncoğlu'nun verdiği haberde de Atalanta'nın, Atletico Madrid'in Lookman için yaptığı teklifi reddettiği ve görüşmelerin sürmesi için rakamın artırılmasını talep ettiği belirtildi.

Ademola Lookman, bu sezon Atalanta formasıyla 19 karşılaşmada forma giydi ve 3 kez sarsarken, 2 kere de takım arkadaşlarına gol pası verdi.