Fenerbahçe'ye 7 golle kaybeden Konyaspor'da Hakan Keleş'ten istifa sinyali

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında konuk olduğu lider Fenerbahçe'ye 7-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından konuşan Konyaspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, başkanla konuşacağını ve gereğini yapacağını açıkladı.

Çok üzgün olduğunu kaydeden Keleş, "Çok üzüntülüyüm. Yakışmadı, ne bana ne Konya camiasına. Benim çalıştığım takımlarda bu tür sonuçları hazmedemiyorum. Tüm sorumluluk bana ait. Konya camiasından özür diliyorum. Başkanımızla konuşacağım, gereği neyse yapacağım." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz da konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Yönetim kurulumuz ve hocamızla konuşacağım. Bu gece gereken neyse yapılacak" dedi.