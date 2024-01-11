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Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı! Aykut Kocaman'dan geri dönüş cevabı...

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor
Fenerbahçeye 7-1 yenilen Konyasporda Hakan Keleş ile yollar ayrıldı Aykut Kocamandan geri dönüş cevabı...
Oluşturulma Tarihi: Ocak 11, 2024 16:32

Süper Lig'de dün akşam Fenerbahçe'ye 7-1 yenilen Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı. Konyaspor için adı geçen Aykut Kocaman'dan da konuyla ilgili açıklama geldi.

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Trendyol Süper Lig 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe'ye deplasmanda 7-1 mağlup olan Konyaspor'da Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada; "Teknik Direktörümüz Hakan Keleş ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı Hakan Keleş ve ekibine teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

AYKUT KOCAMAN: TAKIM ÇALIŞTIRMAYI DÜŞÜNMÜYORUM

Hakan Keleş ayrılığı sonrası Konyaspor için adı geçen ilk isim olan Aykut Kocaman, Play Spor'a yaptığı açıklamada; "Konyaspor yönetiminin teveccühüne teşekkür ederim ancak benim için her zaman çok farklı bir yeri olan Konyaspor da dahil olmak üzere, bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." dedi.

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#Süper Lig#Fenerbahçe#Konyaspor

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