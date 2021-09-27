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Fenerbahçe'ye 6 müjde birden! Olympiakos maçında dönüyorlar...

#Fenerbahçe#Olympiakos#İrfan Can Kahveci
Fenerbahçeye 6 müjde birden Olympiakos maçında dönüyorlar...

Fenerbahçe'de sakatlıklarını atlatan Nazım Sangarei Jose Sosa, Tisserand, İrfan Can, Zajc ve Serdar Aziz, perşembe günü Olympiakos'la oynanacak UEFA Avrupa Ligi grup maçında forma giyebilecek.

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Süper Lig 'in 7. haftasında deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 2-1 mağlup ederek 16 puanla liderlik koltuğuna oturan sarı lacivertlilerde sakat isimler geri dönüyor.

Avrupa Ligi'nde perşembe günü Olimpiakos'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de önemli yıldızlar kadroya dönüyor.

A Spor'da yer alan habere göre; uzun süredir forma giyemeyen Nazım ve Sosa'nın yanı sıra Tisserand, İrfan Can, Zajc ve Serdar Aziz de sakatlıklarını atlattı.

YOĞUN TEDAVİ SONRASI YETİŞTİ

Sakatlıktan döndükten sonra çıktığı maçta yeniden sakatlanan İrfan Can tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. İrfan Can'ın sakatlığının geçmesi için 1.5 ay geçmesi bekleniyordu fakat yoğun tedavi sürecinden geçen İrfan Can Olimpiakos maçına yetiştirilecek.

 

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#Fenerbahçe#Olympiakos#İrfan Can Kahveci