FenerbahÃ§e'ye 45 milyonluk yÄ±ldÄ±z! 'Olumlu ilerliyor'

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Yeni sezon Ã¶ncesi kadrosunu gÃ¼Ã§lendirmek isteyen FenerbahÃ§e, hÃ¼cum hattÄ± iÃ§in dÃ¼ÄŸmeye bastÄ±. SarÄ±-lacivertliler, Crystal Palace formasÄ± giyen Ismaila Sarrâ€™Ä±n transferi iÃ§in Ä°ngiliz kulÃ¼bÃ¼yle resmi gÃ¶rÃ¼ÅŸmelere baÅŸladÄ±.

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Ä°ki kulÃ¼p arasÄ±nda yapÄ±lan temaslarda olumlu bir havanÄ±n hakim olduÄŸu Ã¶ÄŸrenilirken, yÃ¶netimin transferi kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde sonuÃ§landÄ±rmak iÃ§in yoÄŸun Ã§aba harcadÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

LEAO'DA PAZARLIK SÃœRÃœYOR

FenerbahÃ§eâ€™nin kanat hattÄ± iÃ§in tek hedefi Sarr deÄŸil. SarÄ±-lacivertliler, Milanâ€™Ä±n yÄ±ldÄ±zÄ± Rafael Leao iÃ§in de Ä°talyan deviyle gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼yor. Ancak taraflar arasÄ±nda ÅŸu ana kadar maddi konularda anlaÅŸma saÄŸlanabilmiÅŸ deÄŸil.

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TRANSFERÄ° BU HAFTA BÄ°TÄ°RMEK Ä°STÄ°YOR

Ä°smail Kartalâ€™Ä±n raporu doÄŸrultusunda hareket eden yÃ¶netim, kanat forvet pozisyonuna yapÄ±lacak takviyeyi geciktirmek istemiyor. SarÄ±-lacivertlilerin hedefi, bu hafta iÃ§inde bir transferi resmen aÃ§Ä±klayarak hÃ¼cum hattÄ±nÄ± gÃ¼Ã§lendirmek.

MARKET DEÄžERÄ° 45 MÄ°LYON

28 yaÅŸÄ±ndaki Sarr'Ä±n Transfermarkt deÄŸeri 45 milyon Euro. TecrÃ¼beli futbolcu kariyeri boyunca 370 mÃ¼sabakada rol alÄ±rken 95 gol 59 asist Ã¼retti.

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