Fenerbahçe'ye 4 transfer! Sadettin Saran'dan Lewandowski ve Sörloth kararı

#Fenerbahçe Transfer#Sadettin Saran#Robert Lewandowski
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ilk transfer dönemine hızlı girmeyi hedefliyor. Başkan Saran, 4 transfer hedeflerken Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth için son kararını verdi.

Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek, Tedesco’nun savunma için önceliği olan Portekizli stoper için harekete geçti. Milan ve Bologna’nın da devreye girmesi sonrası Özek, çalışmalarını hızlandırdı. Diogo Leite’nin piyasa değeri yaklaşık 10 milyon Euro. Ancak Union Berlin ile sözleşmesi sezon sonunda biteceği için Fenerbahçe’nin 6 milyon Euro’luk bir teklif sunacağı öne sürüldü. Alman ekibi ise Milan ve Bologna’nın devreye girmesini ve rakamın artmasını umuyor.

VEERMAN BİTEBİLİR

Sarı-Lacivertliler’de orta saha için birçok isim gündeme geldi. Yönetim, Tedesco’nun da onayıyla sürpriz bir yıldızı bitirme noktasına geldi: Joey Veerman... Hollanda Milli Takımı’nın da formasını giyen 27 yaşındaki oyuncuyla her konuda anlaşma sağlandığı kaydedildi. Fenerbahçe, PSV ile yaptığı görüşmelerde de önemli mesafe katetti. Sarı-Lacivertliler’in, Hollanda Ligi’nde 8 gol, 6 asistle yıldızlaşan Veerman için 20 milyon Euro’yu gözden çıkardığı öne sürüldü.

SARAN'IN HEDEFİ NET

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yeni golcü konusunda inisiyatif kullanacak. Başkan, ilk transfer döneminde tüm dünyada ses getirecek bir hamle yapmaya kararlı. Hayalinde iki golcü bulunuyor: Robert Lewandowski ve Alexander Sörloth...

BARÇA İLE İPLER KOPTU

Saran, bu ikiliden birine sezonun ikinci yarısında Çubuklu formayı giydirmeye kararlı. Lewandowski’nin ara transfer döneminde Barcelona’dan ayrılması beklenmiyordu. Ancak Polonyalı yıldız ile Barça arasında iplerin kopma noktasına geldiği belirtildi. ABD ekipleri İnter Miami ve Chicago Fire da Lewa için harekete geçti.

SÖRLOTH'TA SON DURUM

Alexander Sörloth’un Atletico Madrid’den ayrılma ihtimali bulunuyor. Ancak İspanyol ekibi, bonservis için kapıyı 30 milyon Euro’dan açıyor. Eğer En-Nesyri benzer rakamlara satılırsa, Sadettin Saran’ın bu bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

BAKMADAN GEÇME!