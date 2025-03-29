Fenerbahçe'ye 4-2'lik Bodrum FK galibiyeti sonrası usta yazarlardan övgü dolu sözler! 'Milli futbolcularını oynatan kazandı!', 'Fenerbahçe geri döndü!'

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 29. haftasında Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 mağlup ederek, hafta içi Türkiye Kupası'nda karşılaşacağı Galatasaray maçı öncesi moral buldu.

Sarı-lacivertlilere galibiyeti getiren golleri Milan Skriniar, Oğuz Aydın, Sebastian Szymanski ve Anderson Talisca kaydetti.

Bu galibiyetle puanını 65'e yükselten Fenerbahçe, lider Galatasaray ile olan puan farkını 6'ya indirdi.

HÜRRİYET YAZARLARINDAN FENERBAHÇE DEĞERLENDİRMESİ

Fenerbahçe'nin Bodrum FK deplasmanında aldığı 4-2'lik galibiyeti Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan köşe yazılarında değerlendirdi.

UĞUR MELEKE: MİLLİ FUTBOLCULARINI OYNATAN KAZANDI!

Yoğun bir milli maç arasından çıktık. Biz, UEFA Uluslar Ligi terfi maçları oynadık. Almanya, İtalya, İspanya gibi devler Uluslar Ligi finalleri oynadılar. Kalan Avrupa ülkeleri Dünya Kupası elemelerine start verdiler. Güney Amerika ve Afrika’da zaten Dünya Kupası elemeleri sürüyor. Fenerbahçe’den 13, Bodrum’dan da 3 oyuncu ulusal görevdeydiler bu arada.

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Mourinho, milli takımlarından dönen oyuncularının ekseriyetine ilk 11’de görev verdi dün. Skriniar 210, Szymanski, Amrabat ve Nesyri 170-180’er dakika oynayarak dönmüşlerdi milli aradan. Dün bunların hepsini ve ay yıldızlı milliler Mert, Oğuz, Yusuf, İrfan’ı ilk 11’de başlattı Portekizli Hoca. Milli yıldızlarının da hocalarının bu tercihini boşa çıkarmadıklarını gördük: Skriniar savunma komutanlığını bir de golle süsledi. Oğuz ve İrfan Kahveci maçın yıldızları. Özellikle Oğuz’un çıkışı muazzam. Milli araya Samsun maçında takımının en iyisi olarak girmişti. Ulusal formayla 2 maçta 3 asist yaptı. Dönüşünde de Bodrum’da yine maçın en kritik golünü attı, skoru 1-1’den 2-1’e getirip takımının stres yaşamasına izin vermedi.

Doğrusu Bodrum da Fenerbahçe’ye maçın herhangi bir anında stres yaşatabilecek bir oyun oynayamadı dün. Mourinho milli yıldızlarını neredeyse eksiksiz olarak sahaya sürerken, Morais ulusal görevden dönen 3 futbolcusunu birden yedek soyundurdu. Arnavut Ajeti, Angolalı Fredy ve Gürcü Bardhi ancak ikinci yarıda, skor 4-1’e geldikten sonra dahil oldular oyuna. Onlar sahaya adım attıktan sonra ev sahibi takım çok daha derli toplu idi ama iş işten geçmişti tabii.

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Morais’in dün ilk devrede dört gol birden yiyen 11’i ise son iki aydaki güvenilir savunma görüntüsünden çok uzaktı. 18 yaşındaki kaleci Rüzgar heyecanlıydı haliyle. Morais maça üçlü savunmayla başladı ve büyük dengesizlikler vardı defansta. Normalde bir ön libero olan Musah savunmada şaşkındı. Onun yerinde ön libero oynayan 39 yaşındaki Erkan da acemice bir penaltı yaptı. Bodrum’un zaten oyuncu kalitesi çok kısıtlı. Maçın ikinci yarısında toparlansalar da bu kadar çok bireysel hatayı telafi edebilecek güçleri yok haliyle.

BANU YELKOVAN: FENERBAHÇE GERİ DÖNDÜ!

Bodrum ikinci yarıdaki değişikliklerle toparlansa da rakibine yetişemedi.

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Genelde milli maç ve Avrupa dönüşleri, futbolcular ve takımlar için ritim kaybı, odak eksikliği ve sakatlıklarla şekillenen sancılı dönüşler olabilir. Ancak bu defa konsantrasyonunu toplamakta zorlanan, sadece milli maç değil, ülke gündeminde yaşananlar olaylar yüzünden motivasyon sıkıntısı yaşayan biz izleyenlerdik. Gerçi maç da lig müsabakası değil, sezon öncesi hazırlık maçı havasında oynandı. Bir yanda, 10 Şubat’tan bu yana ne yenilmiş ne gol yemiş, Jose Morais’le savunma direncini gözle görülür şekilde artırmış ve ligin son sıralarıındaki ‘kesin düşecek’ gözüyle bakılan yerinden, ‘acaba ligde kalır mıyız’ noktasına gelen ev sahibi Bodrumspor, diğer yanda milli maç arasına peş peşe puan kayıplarıyla moralsiz girse de şampiyonluk yarışına tutunmak için bu maçı (ve sonrasındakileri) kazanmak zorunda olduğunu bilen bir Fenerbahçe.

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SKRiNiAR’IN GOLÜ SiNYALi VERDi

Sakatlıkları, cezalılar ve yorgunlar derken as kadrosundan oldukça uzak bir 11’le sahada olan ev sahibinin en büyük dezavantajı deneyimli kalecisi Diogo’nun yokluğunda forma giyen henüz 18 yaşındaki kaleci Rüzgar’dı belki ama Morais’in ilk yarıda tercih ettiği üçlü savunma yüzünden yalnızca tecrübe değil, önündeki savunma hattının eksikliğiyle de sınandı. Henüz 5. dakikada Skriniar’ın açtığı perde, gollü geçeceğini tahmin ettiğimiz maçın ilk sinyallerini verdi. Bodrumspor, 31.dakikada kazandığı penaltıyla skora reaksiyon gösterecek gibi olsa da, Puşcaş’ın penaltı golüyle gelen eşitlik kısa sürdü; 32’de Oğuz Aydın, 36’da Szymanski ve devre biterken penaltıdan Talisca’nın vuruşuyla skor bir anda 4-1’e geldi.

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YANAKLARI PENÇE PENÇE KIZARMIŞ

Devre arasında, Fenerbahçe’nin gol beklentisi 3,07 olarak yansıdı istatistiklere, bu sezon ulaştıkları en yüksek değerdi bu ama ikinci yarıda ek bir gol gelmedi sarı lacivertlilerden. Bodrumspor, ikinci yarıda seri oyuncu değişiklikleriyle milli maç yorgunu oyuncularını peş peşe sokunca, oyun birazcık dengelendi, bu da Bodrum’un hanesine bir gol daha yazdırdı. Maç sonu, sadece takım arkadaşları değil, Fenerbahçeli oyuncular yanakları pençe pençe kızarmış Rüzgar’ı teselli ettiler ve Fenerbahçe böylece lig yarışına geri döndü.