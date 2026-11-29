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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta saha takviyesi için rotasını Fransa’ya çevirdi. Sarı-lacivertlilerin, Lille’de forma giyen Ngal’ayel Mukau ile yakından ilgilendiği öğrenildi.

NAPOLI DE DEVREDE

22 yaşındaki futbolcuya İtalya Serie A ekiplerinden Napoli’nin de ciddi ilgisi bulunuyor. İki kulübün de Mukau’nun durumunu yakından takip ettiği ve transfer ihtimalini değerlendirdiği belirtildi.

Temmuz 2024’te Lille’e transfer olan Demokratik Kongolu oyuncunun kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak genç orta saha oyuncusunun ocak ayında takımdan ayrılma ihtimalinin de bulunduğu ifade edildi.

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PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

Demokratik Kongo Cumhuriyeti Milli Takımı’nda 22 kez forma giyen Mukau, 2025/26 sezonunda Lille formasıyla Ligue 1’de 11 maçta görev yaptı.

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösterilen 22 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe ve Napoli’nin transfer yarışında olduğu kaydedildi.