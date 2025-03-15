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Fenerbahçe'ye 22'lik Kosovalı golcü

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#Transfer#Fenerbahçe#Fisnik Asllani
Fenerbahçeye 22lik Kosovalı golcü
Oluşturulma Tarihi: Mart 15, 2025 14:49

Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim'da bulunan Kosovalı forvet Fisnik Asllani'yi yakından takip ediyor.

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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Cenk Tosun'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertlilerde forvet hattı için sürpriz bir isim gündeme geldi.

Transfermarkt'ın haberine göre; Fenerbahçe, bonservisi Hoffenheim'da bulunan ve kiralık olarak SV Elversberg'de forma giyen Kosovalı forvet oyuncusu Fisnik Asllani'yle ilgileniyor.

22 yaşındaki golcüyle Fenerbahçe'nin yanı sıra Fransa'dan Lille, Belçika'dan Anderlecht ve Portekiz'den Sporting'in de ilgilendiği belirtilirken bu takımların genç oyuncuyu sezon sonuna dek yakından takibi sürdüreceği kaydedildi.

Fenerbahçeye 22lik Kosovalı golcü

FISNIK ASLLANI’NİN BU SEZONKİ PERFORMANSI

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Sezon başında Hoffenheim'dan kiralık olarak Bundesliga 2 takımı SV Elversberg'e kiralanan Fisnik Asllani, 24 lig maçında 12 gol - 5 asistlik performans sergiledi.

Piyasa değeri 3 milyon Euro olarak tahmin edilen 1,91'lik genç golcünün Hoffenheim'la Haziran 2026'ya dek sözleşmesi bulunuyor.

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#Transfer#Fenerbahçe#Fisnik Asllani

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