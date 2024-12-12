Fenerbahçe'ye 2 gol atan Inaki Williams'tan itiraf: Videoları izlemiştim

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UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Athletic Bilbao'da Inaki Williams, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'ye attığı ikinci golü değerlendiren Williams, "İkinci golde teke tek kaldığımı gördüm. Bekin (Mert Müldür) savunurken boşluk bıraktığı videoları izlemiştim, sağdan gitmeye karar verdim. O pozisyondayken önüme bakmaya çalışıyorum ve şanslıydım ki top en üst köşeden içeri girdi" ifadelerini kullandı.

Bu sezon takımıyla 22 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, 8 gol attı ve 4 asist yaptı.