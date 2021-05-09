Fenerbahçe'ye 2-1 yenilen Ankaragücü'nde Hikmet Karaman üzgün! "İki finali de almalıyız"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Süper Lig'in 40. haftasında Fenerbahçe'ye 2-1 kaybettikleri maçtan dolayı çok üzgün olduklarını söyledi.



Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Karaman, ilk 30 dakika çok iyi oynadıklarını anlatarak, şöyle konuştu:

"Golü attıktan sonra net pozisyonlarımız var. Ozan'ın sağ bekten orta sahaya gelmesi, Gökhan'ın oyuna girmesi golü getirdi. Mutlaka o dakikalarda ikinciyi atmamız gerektiğini düşündüm. Alper ligin kahramanı olabilirdi, güzel gol attı, biraz şansızdı. İkinci yarı oyunu kontrol etmek istedik, İbrahim sakatlandı. Uzatma dakikalarında 3 stoperle merkezi kapatalım dedik, oyunun bize dönmesi gerekiyordu. Fenerbahçe defansının arkasına sarkmalıydık. Maalesef yediğimiz golde içeride fazla olmamıza rağmen pozisyon olarak iki stoperimizde yanlış yerde durdu. Fevkalade üzgünüz. Son 3 maça bakıyorum 85, 88, 90+6'da golleri yemişiz. İki finali de almak zorundayız. Oyunun uzatma bölümlerine çok dikkat etmemiz lazım. Dolayısıyla fazla söylenecek bir şey yok. Ayağa kalkıp Kasımpaşa maçını kazanmalıyız."

Ligde kalmak için 4 puanın yetip yetmeyeceğini ve oyunun sonuna eklenen 7 dakikayı değerlendiren Karaman, "4 puan diğer takımların alacağı sonuca bağlı. Haftaya kazanırsak 41 puan yapacağız finale kalacağız. Uzatma dakikalarına bakıyorum. Denizlispor maçı oynadık, kalecileri yerden kalkmadı 5 dakikayı zor verdi hakem. Mağlup olduktan sonra 'Niye 7 dakika?' demek istemiyorum. Kalecimiz sakatlanınca öyle demiştir 7 dakika diye ama olmazdı. Aslında bu 7 dakika lehimizeydi. Fenerbahçe baskı kurunca golü bizim iki pas yaparak atmamız lazımdı. Alper ve İbrahim'in oyundan çıkması adımıza büyük şansızlık. Dolayısıyla fevkalade üzüntülüyüz. Oynadığımız oyun asla puanlara yansımıyor." ifadelerini kullandı.

FATİH MERT: "MAÇIN 7 DAKİKA UZADIĞINI DÜŞÜNMÜYORUZ"

MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert, uzatma dakikalarında yedikleri golle Fenerbahçe’ye 2 - 1 yenildikleri maçın ardından yaptığı açıklamada, "7 dakika oyunun uzadığını düşünmüyoruz" dedi.



Karşılaşma sonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Fatih Mert, ilk yarı iyi bir oyun sergilediklerini belirterek, "Devreye iki farklı girebilirdik. Kaçırdığımız yüzde yüz gol pozisyonları var ancak atamadık. Devrenin sonuna doğru da gol yiyip beraberlikle soyunma odasına girdik. İkinci yarı Fenerbahçe bizden daha baskılı oynadı. Ama 96ncı dakikada gol yiyip buradan iyi oynadığımız bir karşılaşmadan mağlup ayrılmak gerçekten son derece üzücü. 7 dakika oyunun uzadığını düşünmüyoruz. Büyük ihtimalle Ali Başkan da düşünmüyordur. Hakem orada bir 5 dakika gösterecekti diyor bizim arkadaşlar. 7 dakika uzatıldığı için de maalesef mağlubiyet golünü yedik" diye konuştu.



Seyirci konusuyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine de Mert, "Bunun sıkıntısını bütün kulüpler yaşıyor. Ligdeki takımların çok fazla sayıda seyirci almasından sonra bu da gündeme geldi. Biz Ankaragücü olarak buna dikkat ettik. Burada bizim haricimizde çeşitli yerlerden Gençlik Spordan, Federasyondan da gelenler oluyor. Seyirci almadık biz" şeklinde konuştu.



Fatih Mert, sözlerini şöyle tamamladı;



"Ligde son maçımızı Alanyaspor ile sahamızda, salı günü ise Kasımpaşa ile deplasmanda oynayacağız. Ligde kalmak için bu iki maçı kesinlikle almamız lazım. Çok büyük avantajı kaybettik. Kendi kendimize bu noktada kaldık. Rakiplerin de maçlarını takip ederek son 2 maçın da artık dönüşü yok. Yüzde yüz kazanmamız gerekiyor. İki maçı kazanıp elimizden geleni yapacağız.



Soyunma odasına inmedim. Yıkılmıştır tabi futbolcular ama başkanları pandemi kuralları çerçevesinde soyunma odasına inemiyor. Yıkıldı futbolcular tabi, büyük ümitle çıktılar bu maça, maalesef mağlup olunca yıkım oluyor."

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