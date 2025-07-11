×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmen açıklandı

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Fenerbahçe#Abdou Aziz Fall
Fenerbahçeye 18lik orta saha Transfer resmen açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2025 12:31

Fenerbahçe, 18 yaşındaki Senegalli orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı renklerine bağladı.

Haberin Devamı

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli merkez orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçeye 18lik orta saha Transfer resmen açıklandı

2. TRANSFER OLDU

Abdou Aziz Fall, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yaptığı 2. transfer olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler daha önce Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı renklerine bağlamıştı.

Haberin Devamı
Gözden Kaçmasınİngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Arsenalin yıldızıyla anlaşmaya vardıİngilizler duyurdu: Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızıyla anlaşmaya vardı!Haberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Fenerbahçe#Abdou Aziz Fall

BAKMADAN GEÇME!