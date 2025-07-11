Fenerbahçe'ye 18'lik orta saha! Transfer resmen açıklandı

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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Essamaye FC forması giyen Senegalli merkez orta saha oyuncusu Abdou Aziz Fall'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz Senegal’in Essamaye kulübünde forma giyen Abdou Aziz Fall’un transferi için oyuncu ve kulübü ile anlaşmaya varmıştır. 5 yıllık sözleşmeye imza atan oyuncumuza sarı lacivertli forma altında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

2. TRANSFER OLDU

Abdou Aziz Fall, Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde yaptığı 2. transfer olarak kayıtlara geçti. Sarı-lacivertliler daha önce Al-Nassr'dan Jhon Duran'ı renklerine bağlamıştı.

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