Fenerbahçe'ye 17 günlük ara ilaç gibi geldi!

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Ligde 8. haftayı ‘bay’ olarak geçen ve milli ara nedeniyle toplamda 17 günü maç oynamadan tamamlayacak olan Fenerbahçe’de bu süre daha güçlü bir geri dönüş için fırsat olarak görülüyor. Bu konuyu sorduğumuz sarı lacivertli yetkililer 17 günlük boşlukla ilgili olarak şu değerlendirmeyi yaptılar:

5 OYUNCU iYiLEŞiYOR

“Bu ara gerek sakatların düzelmesi gerek Jose Mourinho’nun ligin en iyi ve disiplinli takımlarından biri olan Samsunspor ve 24 Ekim’deki rakibimiz Manchester United’i analiz etmesi bakımından harika bir döneme denk geldi. Twente maçından İstanbul’a cuma saat 17.00 gibi dönebildik. Eğer o hafta ‘bay’ olmasaydık 2 gün içinde maç oynayacaktık. Bu nedenle bu ara takıma çok yaradı.” Sarı lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Maximin, İsmail Yüksek, Çağlar, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş’ın iyileşerek Samsunspor karşısında oynayabilecek seviyeye gelmesi bekleniyor.

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