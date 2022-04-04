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Fenerbahçe'nin yüzünü güldüren ikili: Zajc ve Crespo

#Fenerbahçe#Futbol#Süper Lig
Fenerbahçenin yüzünü güldüren ikili: Zajc ve Crespo
Süleyman Arat

Takımın yükselişinde, orta sahadaki uyumlarıyla dikkat çeken Zajc ve Crespo’nun rolü büyük. 7 gol, 1 asist üreten Miha Zajc, Appiah’tan sonra gol koklayan en iyi 8 numara olarak sarı lacivertli taraftarların gönlüne taht kurdu. Pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettirdiği Miguel Crespo da Aurelio’nun ardından en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.

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İsmail Kartal’ın orta sahaya dinamizm katma fikriyle yarattığı Miha Zajc ve Miguel Crespo ikilisi Fenerbahçe’yi adeta uçuruyor.

Son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlikle toplanan 19 puanın başkahramanları olarak Zajc-Crespo ikilisi öne çıkıyor. Vitor pereira’nın kiralanmasına karşı çıkıp takımda tuttuğu Miha Zajc, gol koklayan 8 numara olarak Appiah’tan sonra taraftarların gönlüne taht kurarken, yine pereira’nın bedava denebilecek rakamla transfer ettiği Crespo da Aurelio’dan sonra en verimli ve çalışkan 6 numara olarak alkış alıyor.

ÇALIŞKAN CRESPO

Çalışkanlığı ile dikkat çeken Crespo, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre (Hatayspor 12.3, Kasımpaşa 12.67, Trabzonspor 13.1, Alanyaspor 12,63, Konyaspor 11,92, Kayserispor 11.45) koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı. Konyaspor karşısında 76 pas yaparken yüzde 96 pas isabetiyle oynayan Crespo, son Kayseri mücadelesinde ise 46 pasın 39’unu adrese yollayıp yüzde 85’lik bir oran tutturdu.

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ZAJC HEM GOLCÜ HEM DiNAMO

Miha Zajc ise Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 7 gol, 1 asist üreterek takımın en üretken oyuncularından biri olarak öne çıkarken, Hatay karşısında 12.56, Kasımpaşa maçında 12.48, Trabzonspor karşısında 12.70, Alanya’da 12.02, Konyaspor maçında ise 11.93 kilometre koştu.

DEĞER KAZANDILAR 

F.Bahçe’nin yükselişinde büyük rol oynayan Zajc ile Crespo değerlerini de katlıyor. Miha Zajc’ın değeri 5 milyon Euro’ya yükselirken, 600 bin ila 1 milyon Euro arasında bir rakama gelen Crespo’nun değeri şimdiden 5 milyon Euro’yu geçti.

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iRFAN CAN SOYUNMA ODASINDA SEViNDi

Fenerbahçe’nin Kayserispor’u 4-0 yendiği maçta attığı golü hamile olan eşine hediye etmek isteyen ancak top toplayıcı çocuğun meşin yuvarlağı vermemesi üzerine sevinci yarım kalan İrfan Can Kahveci hedefine soyunma odasında ulaştı. 90 dakika bitiminde İrfan Can’ın etrafında toplanan takım arkadaşları yıldız futbolcunun sevincini soyunma odasında tekrarladılar.

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#Fenerbahçe#Futbol#Süper Lig

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