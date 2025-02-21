Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı: Yusuf Akçiçek! Anderlecht karşısında ilkleri yaşadı

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Fenerbahçe’nin genç yeteneği Yusuf Akçiçek, bu sezon Jose Mourinho’nun şans vermesiyle dikkatleri üzerine çekmeye başladı. Özellikle UEFA Avrupa Ligi play-off turunda gösterdiği performansla göz dolduran 19 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilkleri yaşadı.

KADIKÖY'DE İLK ASİSTİNİ YAPMIŞTI

Kadıköy'de oynanan ve sarı - lacivertlilerin 3-0 üstünlüğü ile tamamlanan mücadelede ilk golün asistini yapan Yusuf Akçiçek, kariyerindeki ilk asistini kaydetmişti. Kendisini ilk 11'de başlatan teknik direktörü Mourinho’nun güvenini boşa çıkarmayan genç oyuncu, maçında yıldızlarından biri olurken, taraftarından da büyük alkış toplamıştı.

MOURINHO 'YETİŞTİRMEK İSTİYORUM' DEMİŞTİ

Mourinho ise ilk maçın ardından onun için "Daha önce de söyledim. Yusuf daha forma giymeden sezon başında söylemiştim. Ben bu oyuncuyu çalıştırmak, yetiştirmek istiyorum demiştim. Türkiye'deki kültürel olarak daha çok üst seviyeye ulaşmış oyuncuların değer gördüğünü biliyorum ama Yusuf çok yetenekli bir oyuncu. Harika bir dönem geçirdi ama ayaklarının yere basması gerekiyor. Çok çalışkan ve zeki bir oyuncu." ifadelerini kullanmıştı.

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AVRUPA SAHNESİNDE İLK KEZ

Rövanş mücadelesinde ise skor 2-1 Anderlecht lehineyken sahneye çıkan genç oyuncu 63. dakikada Milan Skriniar'ın kafayla indirdiği topu kale önünde bitiren 19 yaşındaki oyuncu, takımına beraberliği getirdi. Bu gol, aynı zamanda Yusuf Akçiçek'in Avrupa sahnesindeki ilk golün oldu.

Gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran Akçiçek, sarı - lacivertli forma ile ilk golünü Kasımpaşa ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde kaydetmişti.

"TEK ODAK NOKTAM FENERBAHÇE"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan genç savunmacı, "Öncelikle çok iyi mücadele ettik. Zaman zaman topu rakibe verdik, savunma yapmak zorunda kaldık ama hep oyunun içinde kalmaya çalıştık. Attığım golle takımıma katkı sağladığım için mutlu ve gururluyum. İnşallah daha niceleri olur diye umut ediyorum, inşallah. Ülkemizi temsil ediyoruz. Gidebildiğimiz kadar gitmek, ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Fenerbahçe çok büyük bir kulüp. Yüzde yüzümü verip takımıma destek vermek istiyorum. Hedefim bu. İlerleyen yıllarda ülkemi Avrupa'da temsil etmek isterim ama şu anda tek odak noktam Fenerbahçe" sözlerini sarf etti.

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