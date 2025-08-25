Fenerbahçe'nin yolunu Benfica maçı aydınlatacak!

Haberin Devamı

Fenerbahçe'de çarşamba günü Benfica ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turu ikinci karşılaşması, sarı lacivertliler açısından sezonun en kritik virajı oldu. Kanarya, 0-0’ın rövanşında konuk olacağı Portekiz ekibini yenip Devler Ligi’nde lig aşamasına kalmayı başardığı takdirde kasasına en az 25 milyon Euro’yu koymayı garantileyecek; daha sonraki aşamada, sahada alacağı sonuçlara göre bu rakam 40 milyon Euro’ya çıkabilecek.

Kaleci arayışları hızlandı

Benfica maçı Fenerbahçe’nin transferde bundan sonra izleyeceği yol haritasını da netleştirecek. Şampiyonlar Ligi’ne kalınması halinde Portekiz ekibinin yıldızı Kerem Aktürkoğlu yüzde 90 ihtimalle sarı lacivertli renklere bağlanacak. Ayrıca kaleye ve 10 numara mevkilerine de takviye yapılacak. Son Kocaelispor maçında kaleyi koruyan İrfan Can Eğribayat’ın, yediği frikik golünde yaptığı hata, Fenerbahçe’deki kaleci arayışlarına hız verdi.

LIVAKOVIC'İN AYRILIĞI YAKIN

Fenerbahçe, Hırvat file bekçisi Dominik Livakovic ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de kale için ilk aday, Botafogo’da forma giyen Brezilyalı John Victor. 29 yaşında ve 1.97 metre boyundaki tecrübeli file bekçisi, takımının geçen yıl Brezilya Serie A ve Libertadores Kupası şampiyonluklarında büyük pay sahibi olmuştu. Victor’un güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösteriliyor. Fenerbahçe yönetimi bu arada Hırvat kaleci Dominik Livakovic ile yolları ayırmak için menajeriyle görüşmelerini sürdürüyor.