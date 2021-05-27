Fenerbahçe'nin yıldızlarının kaderini yeni hoca belirleyecek! 8 isim...

Spor Arena - Fenerbahçe’de 8 futbolcunun geleceğine yeni sezonda takımı çalıştıracak teknik adam karar verecek. Yönetimin maaşını indirmesini istediği Jose Sosa ile yapılacak görüşmelerin seyrini teknik direktör belirleyecek. Eğer bu isim Emre Belözoğlu olursa, Arjantinli futbolcu ile yapılacak görüşmelerde bizzat devreye girecek.

Sosa’nın yanı sıra sözleşmesi biten Gökhan Gönül ile Mbawana Samatta, Maurico Lemos, Kemal Ademi ve Diego Perotti’nin takımda kalıp kalmayacağını yeni hoca belirleyecek.

GUSTAVO GİDER Mİ KALIR MI?

Emre Belözoğlu döneminde ‘yedek futbolcu’ konumuna düşen Luiz Gustavo’nun da başka bir teknik direktör gelmemesi durumunda takımdan ayrılması gündemde. Fenerbahçe’de yeni hocayı bekleyen bir başka isim ise Ferdi Kadıoğlu. Gelecek sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan genç futbolcu önümüzdeki ocak ayında istediği kulüple görüşme hakkını elde edecek. Fenerbahçe’nin Ferdi’ye yeni bir teklif sunup sunmayacağı da teknik direktörün öncelikle karar vermesi gereken konular arasında yer alıyor.