Fenerbahçe'nin yıldızlarından itiraf! 'Bunu hafife alamazsınız'

Euroleague’de 27. hafta maçları tamamlandı. Çift maç haftasını galibiyetle kapatan Fenerbahçe Beko, zirvedeki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, 26. haftada deplasmanda Barcelona’yı 82-78 mağlup etti. 27. haftada ise Paris Basketball karşısında 16 sayı geriye düştüğü maçta 92-90’lık galibiyet aldı ve üst üste 6. kez sahadan galip ayrıldı.

Euroleague’de oynadığı 26 maçta 19 galibiyet ve 7 yenilgi yaşayan Fenerbahçe Beko, bir maç eksiğine rağmen liderliğini sürdürdü.

Sarı-lacivertlilerin NBA'den gelen oyuncuları Talen Horton-Tucker ve Brandon Boston Jr. ilk kez deneyimledikleri EuroLeague’deki adaptasyon süreçlerini değerlendirdi.

Amerikalı oyucuların açıklamaları şu şekilde:

Talen, EuroLeague'i şu ana kadar nasıl buldun? Oyun tarzın buraya nasıl uyum sağladı?

"Uyum sağladığını hissediyorum, tabii ki hala öğrenme ve uyum sağlama aşamasındayım ama çok rekabetçi bir lig, her maçın önemli olduğunu bilmelisin, her zaman en iyi performansını sergilemelisin, yani en iyi oyununu oynamalısın, tek söyleyebileceğim bu."

Peki sen nasıl buluyorsun Brandon? EuroLeague'i şimdiye kadar nasıl buldun? Nasıl gidiyor?

"Gayet iyi, kazanıyoruz ama eğleniyoruz da, takım olarak birlikte olmak bir uyum süreci, özellikle de Talen ve benim geldiğimiz yer için, ama her gün daha iyi olmak için çabalıyoruz."

Avrupa’daki atmosferleri de sormak istiyorum. Avrupa'daki ortamlar ne kadar özel?

"Çılgınca, her ortam çok yoğun, taraftarlar her kararınızı, her oyununuzu takip ediyor ve maça gerçekten dikkat ediyorlar, bu yüzden bunu hafife alamazsınız."

Bu, ABD'de gördüklerinizle karşılaştırılabilir mi?

"Dürüst olmak gerekirse hayır. Biraz kolej basketboluna benziyor ama tam olarak da değil."