Fenerbahçe'nin yıldızından Mourinho sözleri: 'Artık ligi tanıyor!'

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Fenerbahçe, Portekiz'deki ikinci hazırlık maçında Portekiz 2. Lig ekibi UD Leiria ile Estadio Municipal de Albufeira’da karşılaştı.

FENERBAHÇE 2 GOLLE GÜLDÜ

İlk yarıda Szymanski ve Cengiz Ünder ile yakaladığı fırsatlarda kaleciyi geçemeyen Fenerbahçe, ilk golünü 56. dakikada buldu. Oğuz Aydın’ın ortasında rakip takım oyuncusu Jose Vitor topu kendi ağlarına gönderdi. Kapanışı ise 90+3. dakikada Cenk Tosun’un asistinde İrfan Can Kahveci yaptı ve mücadele sarı-lacivertli ekibin 2-0 üstünlüğü ile sonuçlandı.

SIRADAKİ RAKİP AL ITTIHAD

Fnerbahçe üçüncü hazırlık maçında 23 Temmuz Çarşamba günü Al-Ittihad Club ile karşılaşacak.

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Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerde Cenk Tosun ve Fred, açıklamalar yaptı.

İşte Fred'in açıklamaları;

"HAZIR GELMEMİZ GEREKİYORDU, ÖYLE YAPTIM"

"Oynadığımız ilk 2 maç bizler için iyiydi. Seviyemizi her zaman en üst seviyede tutmaya çalışmalıyız. Tatil döneminde çalışmalarımızı bireysel sürdürüyoruz, ben de böyle yaptım. Tatil dinlenme fırsatı ama tatil sonuna doğru çalışmalara başlamak gerekiyor. Hazırlık kampına hazır gelmemiz gerekiyor. Ben de öyle yaptım."

BARTUĞ ELMAZ SÖZLERİ

"Bartuğ'un kalitesini zaten biliyoruz. Kendisi geçen sezon başka takıma kiralık gitti. Orada da iyi performans sergiledi. Yaşça daha büyük futbolcular olarak ona yardım etmeye çalışıyoruz. Gelişmeye umarım devam eder. Her zaman onların gelişimine yardımcı olmak istiyoruz."

Cenk Tosun ise şu sözleri sarf etti; "Mourinho, ligi tanıyor artık. Bizi de 1 senedir tanıyor. Bu sene şampiyonluk için her şeyimizi vereceğiz. İyi geçeceğini düşünüyorum."