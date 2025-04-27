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Fenerbahçe'nin yıldızına talip var: 'Zor ama imkansız değil!'

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred
Fenerbahçenin yıldızına talip var: Zor ama imkansız değil
Oluşturulma Tarihi: Nisan 27, 2025 13:29

Brezilya Serie A ekiplerinden Internacional, alt yapısından yetişen ve şu an Fenerbahçe forması giyen tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek istiyor.

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Süper Lig'de sezonun tamamlanmasına 5 hafta kala transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya başladı.

Şampiyonluk yarışında 33. haftaya lider Galatasaray'ın 5 puan gerisinde giren Fenerbahçe'de birçok oyuncunun geleceği tartışma konusu olmuş durumda.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun vazgeçilmezlerinden biri olan Fred hakkında flaş bir transfer iddiası gündeme geldi.

Brezilya basınından TV Foco'nun haberine göre; Internacional, Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Fred'i transfer etmek istiyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün piyasa değeri 12 milyon Euro, yıllık maaşı da 3.5 milyon Euro olan Fred'i Fenerbahçe'den almasının kolay olmayacağı ve büyük bir mali çaba sarf etmesi gerekeceği ancak transferin imkansız olmadığı belirtildi.

Fenerbahçenin yıldızına talip var: Zor ama imkansız değil

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FRED, BREZİLYA'YA DÖNMEK İSTİYOR

32 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde CazéTV Youtube kanalına yaptığı açıklamada, "Brezilya'ya dönmek istiyorum. Ve döndüğümde de ilk tercihimin alt yapısından yetiştiğim Internacional olacağını her seferinde söyledim. Ama çocukluğumda Atlético Mineiro taraftarıydım, eğer bir teklif gelirse bu konuda da düşüneceğim. Söylediğim gibi, Brezilya'ya dönüşüm konusunda kapımı her zaman açık bırakıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçenin yıldızına talip var: Zor ama imkansız değil

FENERBAHÇE'YLE 2 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

2023 yazında 10 milyon Euro bonservis karşılığında Manchester United'dan transfer edilen Fred'in Fenerbahçe ile 2 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.

FRED'İN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 41 resmi maça çıkan Fred, 5 gol atıp 8 de asist yaptı.

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#Transfer#Fenerbahçe#Fred

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