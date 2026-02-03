Fenerbahçe'nin yıldızına övgü yağdırdı: 'Takımın sadece beyni değil; kalbi, omuriliği, her şeyi!'

Haberin Devamı

Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe, dün akşam konuk olduğu Kocaelispor’u Marco Asensio'nun 45+1. dakikada ve Dorgeles Nene'nin 75. dakikada attığı gollerle 2-0 mağlup etti.

Bu sonucun ardından 46 puana yükselen Fenerbahçe, 49 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Zorlu mücadeleyi Kontraspor Youtube kanalına yorumlayan Nihat Kahveci'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde...

"FENERBAHÇE ADINA 'BAZEN KÖTÜ OYNARKEN DE KAZANACAĞIZ' DENİLECEK BİR MAÇ"

"Romanya deplasmanından geliyorsun. Bu ligdeki en zor deplasmanlardan birine çıkıyorsun. Lider Galatasaray, tek mağlubiyetini burada almış. Maç başlangıcında beklenen oyundan ve üretmekten uzak, 30 dakika 3-4 pas yapamayan Fenerbahçe... İlk yarının son dakikasında golü atıp devreye 1-0 önde girdi. İkinci yarıda da Nene'nin golüyle galip geldi. 'Bazen kötü oynarken de kazanacağız' denilecek bir maç Fenerbahçe adına. Bu yoğun tempoda bu maçı kazanmak önemliydi."

"MAÇIN GİDİŞATI 'FENERBAHÇE NASIL KAZANACAK?' GİDİŞATIYDI"

"Fenerbahçe'nin oyun kurulumunda sıkıntı var. Geriden Ederson'un ayağını kullanmak çok önemlidir ama ön tarafta tutacak oyuncun yok. Maçın gidişatı 'Fenerbahçe nasıl kazanacak?' gidişatıydı. Böyle zamanlarda süperstarlar ortaya çıkar. Fenerbahçe'de de öyle bir süperstar var. Kritik virajı iki şık golle döndü."

"ASENSIO BU TAKIMIN SADECE BEYNİ DEĞİL; KALBİ, OMURİLİĞİ, HER ŞEYİ!"

"Bazı oyuncular için dersin ki: 'Bu takımın beyni!'. Asensio bu takımın sadece beyni değil; böbreği, dalağı, ciğeri, bağırsağı, ayakları, omuriliği, kalbi, her şeyi. Tamamen koskoca bir vücut. Ben bu kadarını beklemiyordum. Adam golcü oldu! Bu sene 9 gol 6 asist. Fenerbahçe'de birçok bölgede oynadı. Bugün de muhteşem bir gol attı. Büyük futbolcu, büyük star."