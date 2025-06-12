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Fenerbahçe'nin yıldızı Talisca'dan Mourinho ve Jorge Jesus itirafı!

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Jose Mourinho
Fenerbahçenin yıldızı Taliscadan Mourinho ve Jorge Jesus itirafı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 12, 2025 19:44

Geride kalan sezonun devre arasında Fenerbahçe'ye katılan Anderson Talisca, teknik direktör Jose Mourinho hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Globo Esporte'ye konuştu. 31 yaşındaki futbolcu, kariyeri hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Talisca'nın açıklamaları;

JORGE JESUS SÖZLERİ

Kariyerinin kırılma anının Benfica'da beraber çalıştığı Jorge Jesus olduğunu söyleyen Anderson Talisca, "Kariyerim tamamen değişti çünkü golcü bir oyuncu değildim. Bahia'da defansif orta saha oyuncusu olarak başladım. Bahia'dan Benfica'ya transfer olduktan sonra Jorge Jesus, gol atma özelliğimi keşfetti. Gol atma yeteneğim iyiydi ama çok geride oynuyordum. Jorge Jesus, benimle konuştu ve, "Sen 10 numara olacaksın, forvetin arkasında oynayacaksın. 9 numaranın arkasında serbestçe dolaşma özgürlüğüne sahip olacaksın ve senden isteyeceğim bazı hareketleri yapacaksın." dedi." diye konuştu.

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"KARİYERİM TAMAMEN DEĞİŞTİ"

Pozisyonunu değiştirdikten sonra gol atmaya başladığını dile getiren Talisca, "Her şey benim için yeniydi ama gol atma içgüdüsünü geliştirmeye başladım ve kariyerim tamamen değişti. Kulüpten ayrıldıktan sonra rakamlarım absürt hale gelmeye başladı." dedi.

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"HER SEZON 20'DEN FAZLA GOL ATTIM"

Benfica döneminden sonra gol atmaya başladığını ifade eden Brezilyalı, "Benfica'dan sonra oynadığım sezonlarda her zaman 20'den fazla gol attım." şeklinde konuştu.

MOURINHO HAKKINDA

Mourinho hakkında da ayrı bir parantez açan Talisca, "İnsanlar onun kişiliği hakkında çok konuşuyor ama o muhteşem bir insan. Kariyerini hak eden bir teknik direktör." ifadelerini kullandı. 

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#Fenerbahçe#Anderson Talisca#Jose Mourinho

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