Fenerbahçe'nin yıldızı Talen Horton-Tucker'dan Tarık Biberovic sözleri: 'NBA'de oynamaya hazır!'

Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Talen Horton-Tucker, Avrupa’nın en üst düzey basketbol organizasyonu olan EuroLeague’de maç başına 15.7 sayı, 3.7 ribaund ve 2.2 asist ortalamalarıyla oynayarak Sarunas Jasikevicius sisteminde önemli bir rol üstleniyor.

Fenerbahçe’nin Final Four biletini almasında büyük pay sahibi olan eski NBA oyuncusu, play-off serisinin ardından Tarık Biberovic hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

“TARIK NBA'YE HAZIR”

BasketNews'e konuşan Talen Horton-Tucker, “Tarık Biberovic NBA'de oynamaya hazır. Fenerbahçe taraftarlarının bunu duymaktan hoşlanmayacağını biliyorum, ama o gerçekten bunun için gerekli yeteneğe sahip. O kesinlikle NBA seviyesinde bir oyuncu ve bu sezon EuroLeague'de harika oynuyor.” ifadelerini kullandı.

