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Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski devleri peşine taktı! 7 maç oynadı ama...

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#Transfer#Szymanski#Fenerbahçe
Fenerbahçenin yıldızı Szymanski devleri peşine taktı 7 maç oynadı ama...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2023 10:47

Fenerbahçe'de 7 maçta 4 gol-4 asist ile kalitesini gösteren Sebastian Szymanski Napoli ve Sevilla’nın radarına girdi. İki kulüp de 24 yaşındaki futbolcuyu yakından takip etmek için scoutlarını görevlendirdi.

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Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödedi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

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7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.

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#Transfer#Szymanski#Fenerbahçe

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