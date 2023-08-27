Fenerbahçe'nin yıldızı Szymanski devleri peşine taktı! 7 maç oynadı ama...

Haberin Devamı

Geçen sezon kiralık olarak oynadığı Feyenoord ile Hollanda'da şampiyonluk yaşayan Sebastian Szymanski için Fenerbahçe Dinamo Moskova'ya 10 milyon Euro bonservis ödedi.

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe'de daha 7 maça çıkan ve 405 dakika sahada kalan Polonyalı oyuncu şimdiden Avrupa ekiplerinin radarına girdi.

7 maçta 4 gol atıp 4 kez de asist ile takım arkadaşlarına destek olan Polonyalı futbolcu, kısa süre içinde devleri peşine takmayı başardı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusu için Napoli ve Sevilla scoutlarını gönderme kararı alırken her iki takım da hem Avrupa hem de lig maçlarında yakın takipte olacak.

2027 sezonu sonuna kadar sözleşmesi olan genç oyuncu 24 kez de Polonya Milli Takımı formasını giydi.