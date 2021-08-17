Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil'in golünü dünya konuştu

Adana Demirspor’u 1-0 yenen Fenerbahçe’de, kazanılan 3 puan kadar Mesut Özil’in performansı ve gol atması sevinç yarattı. Geçtiğimiz ocak ayında transfer edilen 32 yaşındaki futbolcu, eski kulübü Arsenal’de aylarca oynatılmadığı için tam olarak hazır gelmemiş

ve sarı lacivertlilerde 11 maç forma giyip 1 asistlik katkı yapabilmişti. Demirspor maçının 46. dakikasında fileleri havalandırarak tam 546 gün aradan sonra gol sevinci yaşayan Mesut, bundan önceki son golünü, 16 Şubat 2020’de Arsenal’in Newcastle United’ı 4-0 yendiği maçta atmıştı.

Daily Mail: Gol suskunluğunu bitirdi

Kulüp kariyerinde Arsenal’in yanı sıra Schalke 04, Werder Bremen, Real Madrid formaları giyen ve Alman Milli Takımı ile 2014 Dünya Kupası kaldıran Mesut Özil’in yeni sezona golle başlaması, İngiltere ve Almanya başta olmak üzere dünya medyasında ses getirdi. İngiliz Daily Mail

gazetesi, yıldız oyuncunun çocukluğundan beri Fenerbahçe taraftarı olduğuna dikkat çekerek, “Mesut Özil 18 aylık gol suskunluğunu çocukluğundan beri tuttuğu takımının formasıyla sona erdirdi” ifadesini kullanırken, yıldız oyuncunun kariyerini ayrıntılı bir şekilde anlattı.

Schalke, Werder, Arsenal ve F.Bahçe

Goal’ün İngiltere versiyonu da “Mesut Özil son olarak Arsenal’de Şubat 2020’de Newcastle maçında fileleri havalandırmıştı. Attığı bu golle yeni sezona daha umut verici bir başlangıç yaptı” yorumunu yaptı. Alman Sport1, tecrübeli oyuncunun başarılarla dolu kariyerine dikkat

çekerek, “Mesut Özil gol koleksiyonunu genişletti. Real Madrid, Schalke 04, Werder Bremen, Arsenal gibi takımlara Fenerbahçe’yi de ekledi” dedi. Sport Buzzer ise, “Eski Alman milli futbolcu, Türkiye’deki ilk golüyle Fenerbahçe’ye sezon açılışında galibiyeti getirdi” diye yazdı.

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