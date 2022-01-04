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Fenerbahçe'nin yıldızı Mesut Özil, Çorum FK’yı satın alıyor! İrfan Can Kahveci detayı...

#Mesut Özil#Fenerbahçe#Çorum FK
Fenerbahçenin yıldızı Mesut Özil, Çorum FK’yı satın alıyor İrfan Can Kahveci detayı...
Süleyman Arat

Bild’in gündeme getirdiği iddiaya TFF 2. Lig ekibi cephesinden doğrulama geldi. Çorum’da 26 Aralık’ta istifa eden sportif direktör Oğuzhan Yalçın “2 ay önce Çorumlu olan İrfan Can Kahveci bizi aradı. Mesut Özil’in futbolu bırakınca tesisi, stadı olan bir kulübü almak istediğini söyledi. Kısacası nabız yokladılar. O gün için satmaya niyet yoktu ancak bugün şartlarımız değişti. Tekliflere açığız” diye konuştu.

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Fenerbahçe’nin dünyaca ünlü yıldızı Mesut Özil’in Çorum FK’yı satın almak istediğini ve kulüp başkanlığına hazırlandığını yönündeki iddialara TFF 2. Lig ekibi cephesinden doğrulama geldi. Almanya’nın köklü gazetesi Bild, Mesut Özil’le ilgili olarak gündeme getirdiği konuyu 26 Aralık’ta istifa edene kadar Çorum FK’nın 4 yıl sportif direktörlüğünü yapan Oğuzhan Yalçın Hürriyet’e şöyle açıkladı:

iRFAN CAN KAHVECi ARADI

“Yaklaşık 2 ay önce (6 Kasım) Bodrum maçının ardından aslen Çorumlu olan İrfan Can kahveci bizi aradı ve kısa bir sohbetin ardından yanında Mesut Özil olduğunu, kendisinin bugünden bir futbol kulübü satın almayı, ileride futbolu bırakınca da tesisi, stadı olan bir kulübü alıp, futbolun içinde kalmayı, bir kulübü yönetmeyi istediğini belirtti.

NiYETiMiZ YOKTU AMA

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Tesisi ve stadyumu olan bir kulüp olduğumuz için de Çorum FK akıllarına gelmiş. Kısacası o günlerde bu bir nabız yoklaması şeklinde gelişti. Fakat aradan geçen süre içinde bir gelişme yaşanmadı. O günlerde bizim aklımızda kulübü satmak gibi bir düşünce yoktu. Ancak aradan geçen süre içinde başkanımız Fatih Özcan, mental olarak yorulduğunu belirterek istifa etti.

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40-50 MiLYON HARCAMA YAPILDI

O gün için satmaya niyet yoktu ancak bugün şartlarımız değişti. Çorum FK bir A.Ş... Mesut Özil veya bir başka yatırımcıdan gelecek tekliflere açığız. Eski başkanımız kulübe yaklaşık 40-50 milyon lira arası bir harcama yaptı. Bunun bir bölümünü bağışlayacak, arada alacaklarını da aldıktan sonra kulübün devri yapılabilecektir. Çorum FK bizim gözümüzde çok değerli bir kulüptür, değeri parayla ölçülemez ancak kulüp A.Ş olduğu için böyle bir karar kaçınılmaz olmuştur.”

STADIMIZ 2020’DE DÜNYANIN iLK 5’iNDE

“Çorum FK toplam değerleri ortalama 40 milyon lira olan lisanslı 30 futbolcuya sahip bir kulüptür. 2020 yılında yapılan ve o yıl dünyada inşa edilen statlar içinde dünyada ilk 5’e giren modern, alttan ısıtmalı ve 15 bin kişilik stadyuma sahibiz. Ayrıca 40 futbolcu, 10 kişik teknik heyetin konaklayabileceği 5 yıldızlı bir de tesisimiz, büyük de bir camiamız var.”

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KADRO DEĞERi 2.68 MiLYON EURO

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· Transfermarkt göre kadro değeri 2.68 milyon Euro.

· Takımın en değerlisi 200 bin Euro ile Mehmet Öztürk. · maçlarını 15 bin kapasiteli Şehir Stadı’nda oynuyor.

· Bir dönem Mehmet Aurelio’nun da çalıştırdığı Çorum FK ilk yarıyı 6. sırada bitirdi.

· Afyon maçı sonrası Fatih Özcan, 2. başkan Mustafa Şeker, sportif direktör Oğuzhan Yalçın ve teknik direktör Ahmet Yıldırım ve ekibi istifa etti.

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