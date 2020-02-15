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GeriFutbol Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: "Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta..."
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Futbol
Haber Giriş: 15.02.2020 - 22:43,Son Güncelleme:/

Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: "Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta..."

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Fenerbahçe'nin yıldızı Max Kruse: "Galatasaray'ı düşünmedim, bu hafta..."

Fenerbahçe'nin Alman yıldızı Max Kruse, Ankaragücü'ne 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

Fenerbahçe'nin deplasmanda Ankaragücü'ne 2-0 mağlup olduğu maçın ardından Max Kruse açıklamalarda bulundu.

"BÖYLE DEVAM ETTİREMEYİZ"

Kötü performans sergilediklerini vurgulayan Kruse, "Çok fazla söylenecek bir şey yok. Kötü bir sonuç aldık, bunu böyle devam ettiremeyiz. Bireysel performansım hakkında konuşmak istemiyorum çünkü bir bir takımız." dedi.

"DERBİYİ DÜŞÜNEMEDİM"

Galatasaray derbisiyle ilgili görüşleri sorulan Kruse, "Daha maç biteli 5 dakika oldu, Galatasaray derbisini düşünemedim. Bu hafta iyi hazırlanarak derbide elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı

Fenerbahçenin yıldızı Max Kruse: Galatasarayı düşünmedim, bu hafta...

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