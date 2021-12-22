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Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can Kahveci baba oluyor! Müjdeli haberi Gözde Kahveci duyurdu

#İrfan Can Kahveci#Gözde Kahveci#Fenerbahçe
Fenerbahçenin yıldızı İrfan Can Kahveci baba oluyor Müjdeli haberi Gözde Kahveci duyurdu

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu İrfan Can Kahveci baba oluyor. İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci, müjdeli haberi Instagram paylaşımıyla duyurdu.

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Geçtiğimiz yaz evlenen İrfan Can Kahveci ve Gözde Kahveci çiftinin çocukları oluyor. Fenerbahçe'nin yıldızı İrfan Can'ın eşi Gözde Kahveci, yaptığı paylaşımla çocukları olacağını duyurdu. İrfan Can da yaptığı yorumla çocuğun cinsiyetinin erkek olduğunu açıklamış oldu.

Gözde Kahveci paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Yeni yılı beklemek hiç bu kadar heyecan verici olmamıştı. #Jr.Kahveci

İrfan Can, eşinin paylaşımına; "Her şeyim. Oğlumuzla beraber geçireceğimiz günler için çok heyecanlıyım. Seni çok seviyorum." yorumunu bıraktı.

Gözde Kahveci'nin paylaşımına Mesut Özil'in eşi Amina Gülşe, Ozan Tufan'ın eşi Rojin Tufan ve Galatasaraylı Oğulcan Çağlayan'ın nişanlısı Peri Ispartalı da yorum bıraktı.

Fenerbahçenin yıldızı İrfan Can Kahveci baba oluyor Müjdeli haberi Gözde Kahveci duyurdu

Fenerbahçenin yıldızı İrfan Can Kahveci baba oluyor Müjdeli haberi Gözde Kahveci duyurdu

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#İrfan Can Kahveci#Gözde Kahveci#Fenerbahçe

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