Fenerbahçe'nin yıldızı için dev kulüpler sıraya girdi!

Fenerbahçe’de ocak ayında gelecek yeni transferlerin yanı sıra bazı isimlerle de yolların ayrılması bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin yıldızı için dev kulüpler sıraya girdi.

REAL BETIS, AMRABAT'TAN FEDAKARLIK İSTİYOR

Real Betis, sezon başında Fenerbahçe’den kiraladığı Sofyan Amrabat’ın performansından çok memnun. İspanyol ekibi, şimdiden Faslı orta saha oyuncusunun bonservisini almanın hesaplarını yapıyor. Ancak bunun gerçekleşmesi için, Amrabat’ın da fedakarlık yapması gerek. Fenerbahçe’den senelik 4.5 milyon Euro kazanan başarılı futbolcunun maaşında indirime gitmesi halinde, Real Betis bu transferi gerçekleştirebilir.

SZYMANSKI YARIŞI KIZIŞIYOR

Sebastian Szymanski ilk 11’deki yerini kaybetti ve sık sık kendi taraftarının protestolarına maruz kaldı. 26 yaşındaki orta saha oyuncusu bu nedenle kariyerinde yeni bir sayfa açmaya sıcak bakıyor.

KAPIYI ÇALACAKLAR

Fransız ekibi Lyon, uzun süredir takip ettiği ve sezon başında girişimde bulunduğu Szymanski için bir kez daha Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Öte yandan Polonyalı yıldıza Bundesliga’dan da yoğun ilgi var. Leipzig, Frankfurt ve Köln’ün 26 yaşındaki futbolcuyla ilgilendiği kaydedildi. Sarı-Lacivertliler, Leipzig’ten olası Baumgartner transferinde Szymanski’yi takasta kullanmayı planlıyor.

VATANDAŞI ÇOK İSTİYOR

Frankfurt, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için Polonyalı yıldızı ilk adaylardan biri olarak görüyor. Köln’ün Polonya asıllı teknik patronu Lukas Kwasniok’un da vatandaşının transferini çok istediği kaydedildi. Sebastian Szymanski için yarış kızışırken, Fenerbahçe’nin bonservis beklentisinin en az 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.

