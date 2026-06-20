Fenerbahçe'nin yıldızı için ayrılık iddiası: İngiltere'den talipler çıktı!

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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe'de Anthony Musaba ile ilgili dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNÜYOR

İngiliz basınından Football Insider'ın haberine göre; sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, yeniden İngiltere'ye dönmeye hazırlanıyor.

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Haberde, Hollandalı futbolcunun birden fazla İngiliz kulübüyle temas halinde olduğu öne sürüldü.

FENERBAHÇE TEKLİFLERE AÇIK

Fenerbahçe yönetiminin de 25 yaşındaki kanat oyuncusu için gelecek tekliflere açık olduğu ve uygun bir bonservis bedeli karşılığında ayrılığa onay verebileceği aktarıldı.

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Premier League ve Championship ekiplerinin Musaba'nın durumunu yakından takip ettiği belirtilirken, transfer görüşmelerinin yaz döneminde hız kazandığı ifade edildi.

KÜME DÜŞEN 2 KULÜP İSTİYOR

Hollandalı oyuncunun, 2026-27 sezonu öncesinde kariyerine yeniden İngiltere'de devam etmeye yakın olduğu kaydedildi.

Öte yandan haberde, Premier League ekiplerinden West Ham United ile Wolverhampton'ın da Musaba'yı yakından izleyen kulüpler arasında yer aldığı belirtildi.

İNGİLTERE KARİYERİ

Daha önce Sheffield Wednesday formasıyla sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Musaba, İngiliz ekibinde çıktığı 54 karşılaşmada 10 gol ve 8 asistlik katkı sağlamıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonun ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atan Musaba, sarı-lacivertli formayla 23 maça çıktı. 25 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 2 gol atarken, 5 de asist üretti.