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Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den Jose Mourinho açıklaması: 'Konuşmaya gerek yok | Ben Shakhtar'dayken transferimin kilit ismiydi'

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred
Fenerbahçenin yıldızı Fredden Jose Mourinho açıklaması: Konuşmaya gerek yok | Ben Shakhtardayken transferimin kilit ismiydi
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2024 17:20

Fenerbahçe'nin orta sahadaki yıldız futbolcusu Fred, hocası Jose Mourinho ve transfer sürecine dair açıklamalarda bulundu.

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UEFA Avrupa Ligi 3. hafta maçında Manchester United ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Fred, UEFA TV'ye yaptığı açıklamalarda hocası Jose Mourinho'dan övgüyle bahsetti.

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İşte 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun açıklamaları:

"Mourinho'nun kalitesinden bahsetmeme gerek yok; herkes onları ve kazandığı şampiyonlukları biliyor. Harika bir menajer ve ona çok minnettarım.

'MANU'YA TRANSFERİMDE KİLİT İSİMDİ'

Beni Manchester United'a getiren kilit insanlardan biriydi. Shakhtar'dayken beni aradı ve United'a gitmemi istediğini söyledi ve Jose Mourinho'nun aramasından sonra bunu reddedemedim.

'BEN FENERBAHÇE'DEYİM, O YİNE BURADA'

Ve şimdi, ben Fenerbahçe'deyim ve o yine burada, yani tekrar bir aradayız. Onunla çalışmaktan çok mutluyum ve minnettarım. O, teknik kadroya ve oyunculara çok şey katan harika ve saygı duyulan bir insan.

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Fenerbahçenin yıldızı Fredden Jose Mourinho açıklaması: Konuşmaya gerek yok | Ben Shakhtardayken transferimin kilit ismiydi

'EMİNİM Kİ BURADA DAHA İYİ İŞ ÇIKARACAĞIZ'

Birçok şampiyonluk kazanmak istiyoruz ve o da bunun için geldi; tablonun zirvesine ulaşmamıza, Avrupa şampiyonluğu için savaşmamıza yardım etmek için ve eminim ki birlikte burada iyi bir iş çıkaracağız."

 

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#FENERBAHÇE#Jose Mourinho#Fred

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