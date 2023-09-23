Fenerbahçe'nin yıldızı Fred, Brezilya'da gündem oldu! Milli takım çağrısı...

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Fenerbahçe'nin sezon başında Premier Lig devi Manchester United'dan kadrosuna kattığı Fred, sarı-lacivertli takımda gösterdiği performans dikkat çekti. Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde oynanan Nordsjaelland karşısında 2 asistle maçın yıldızı olan Fred, ülkesi Brezilya'da gündem oldu.

9.7 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENDİ

Fenerbahçe, Manchester United'dan Fred'i yaz transfer sezonunda transfer etti. Sarı-lacivertliler, KAP'a yaptığı açıklamada Manchester United'a Fred için 9 milyon 743 bin euro ödeme yapılacağını duyurmuştu.

FENERBAHÇE KARNESİ

Brezilyalı yıldız Fred, Fenerbahçe'de 6 resmi maça çıktı. Tecrübeli futbolcu söz konusu maçlarda toplam 523 dakikada sahada kaldı. Fred bu süre zarfında 2 kez gol pası verdi.

2012'DEN SONRA BİR İLK

Konferans Ligi'nde Nordsjaelland maçında 2 asistle yıldızlaşan Fred maçın en öne çıkan isimlerinden biri oldu. Fenerbahçe'ye geldiğinden bu yana sarı-lacivertli taraftarların beğenisini kazanan Brezilyalı yıldız, Nordsjaelland maçında fileleri havalandıramasa bile Miguel Crespo ve Batshuayi'nin gollerinin paslarını atarak ön plana çıktı.

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Fred, Caner Erkin'den (2 asist vs Borussia Mönchengladbach; Ekim 2012) bu yana Fenerbahçe formasıyla Avrupa kupalarının grup ve sonrası aşamalarındaki bir maçta 2+ asist yapan ilk oyuncu oldu.

BREZİLYA'DA GÜNDEM FRED

Fred'in Fenerbahçe formasıyla sergilediği performans ülkesi Brezilya'da gündem oldu. Brezilya basınında yer alan haberde Brezilya Milli Takımı'nın geçici teknik direktörü Fernando Diniz'e Fred için çağrıda bulunuldu.

HARİKA BAŞLANGIÇ YAPTI

PL Brasil'de yer alan ve Fanatik'in derlediği haberde Manchester United'da bekleneni veremeyen Fred'in Fenerbahçe'de harika bir başlangıç yaptığı ve son olarak oynanan Nordsjaelland maçında olağanüstü bir performans sergilediği vurgulandı.

Haberde, "Old Trafford'da beş yıl geçiren Brezilyalı orta saha oyuncusu, son transfer döneminde Manchester United'da öncelik olarak görülmedi. Fred şu ana kadar yeni evinde iyi vakit geçirdi." denildi.

Brezilya adına son 2 Dünya Kupası'nda da forma giyen ancak Dünya Kupası'ndan bu yana Milli Takım'a çağrılamayan Fred için bir fırsat doğdu. Haberde Fred'in Ekim ayında Venezuela ve Uruguay'a karşı oynanacak maçlarda kadroda yer alması için Fernando Diniz'e çağrıda bulunuldu.

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