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Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu'na Inter talip!

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Inter
Fenerbahçenin yıldızı Ferdi Kadıoğluna Inter talip
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 15, 2023 11:11

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa'nın büyük kulüplerinin dikkatini çeken Ferdi Kadıoğlu'na Napoli ve Everton'ın ardından İtalyan devi Inter de talip oldu. Gözden çıkarılan bonservis bedeli...

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Fenerbahçe ve Milli Takım formasıyla gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin ilgisini çeken Ferdi Kadıoğlu'na Napoli ve Everton'ın ardından İtalyan devi Inter de talip oldu.

İtalyan basınında yer alan haberlerde Milano ekibinin, Ferdi için 17.5 milyon euroyu gözden çıkardığı belirtildi. Inter'in ilerleyen günlerde Fenerbahçe'nin kapısını resmi teklifle çalması bekleniyor.

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FENERBAHÇE 20 MİLYON EURO İSTİYOR

Çıkan haberlerde Fenerbahçe'nin 20 milyon euro istediğini ancak transferin önümüzdeki günlerde olumlu yönde sonuçlanabileceğini ifade edildi.

Ferdi Kadıoğlu geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla 48 maça çıkarken, 4 gol ve 5 asistlik performansıyla 9 gole direkt katkıda bulundu.

Güncel piyasa değeri 17 milyon euro olan Ferdi'nin sarı-lacivertlilerle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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#Fenerbahçe#Ferdi Kadıoğlu#Inter

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