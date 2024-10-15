Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'ten flaş transfer itirafı: 'Görülmemiş bir teklif aldım ama...'

Haberin Devamı

Bu sezon sergilediği performansıyla Fenerbahçe'nin kilit isimlerinin başında gelen Sırp yıldızı Dusan Tadic, sarı lacivertli ekibin bu sezonki hedeflerine, yeni transferlerine ve kendi geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Tivibu Spor'a konuşan Dusan Tadic şu sözleri sarf etti:

"Milli takımda olmaya alışkındım, gitmediğim için tuhaf oldu. Ancak pozitif bir durum var, Fenerbahçe'ye odaklandım. Çok fazla maç oynamaya alışkınım. Tuhaf ama hoş ve güzel."

'SAMSUNSPOR MAÇI ZOR OLACAK'

"Samsunspor bu haftaya kadar iyi bir iş çıkardı. Bu ligde ikinci olmaları inanılmaz. Biz de kendimizi göstermek istiyoruz. Kolay maç olmayacak ama kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Çünkü Fenerbahçe rakip kim olursa olsun, kazanmak için oynar."

'FENERBAHÇE'NİN DNA'SI BU!'

Haberin Devamı

"Fenerbahçe'de oynuyorsanız, her maçı kazanmak istersiniz. Fenerbahçe'nin DNA'sı bu. Bazen kayıplar oldu ve üzüldük. Futbolda bunlar da var. İyi maçlarımız, daha iyisini yapmamız gereken maçlar var. En iyi Fenerbahçe için savaşıyoruz. Jose Mourinho ile en iyisi için antrenmanlara devam ediyoruz. Fenerbahçe camiasını mutlu etmek için buradayız."

"Geçen sene inanılmaz bir sezondu. Şampiyonluğu kazanamamak inanılmazdı! Normalde 99 puanla şampiyon olmanız gerekir. Çok fazla gol attık, genel olarak iyi bir sezon çıkardık. Üzücü olan kupasız kapatmaktı. Birçok derbi kazandık, takım olarak çok iyiydik. Şampiyonluğu hak ettik ama maalesef gerçekleşmedi."

'UMARIM KUPALAR KAZANIRIZ'

"Dünyanın en iyi teknik adamlarından biriyle çalışıyoruz. Bize enerji ve coşku veriyor. Jose Mourinho ile çalışıyor olmak büyük bir mutluluk. Fenerbahçe için en iyisini yapmak istiyoruz. Umarım bu yıl kupalar kazanırız. Şampiyon olmak en önemli şey. 60 puan bile toplasanız, önemli olan şampiyon olmaktır. Bizim isteğimiz kupalar kazanabilmek."

'MOURINHO'NUN İSTEDİĞİ FUTBOLUN YÜZDE KAÇINDAYIZ BİLMİYORUM'

"Jose Mourinho'nun istediği futbolun yüzde kaçındayız bilemiyorum. Jose Mourinho sayısız kupalar kazandı. Bizim yapmamız gereken, onu takip etmek ve dediklerini yapabilmek. Onu çok iyi dinliyoruz. Futbolcular olarak onu dinleyerek kupalar kazanmak istiyoruz. Karşınızdaki Jose Mourinho ise, çok fazla bir şey açıklamanıza gerek yok. O her şeyi görecek kadar zeki. Ona sahalarla ilgili bir şeyler söyledim. O her şeyi zaten kendiliğinden görür, çok fazla bir şey söylemeye gerek yok."

Haberin Devamı

'POZİSYONUMLA İLGİLİ SORUNUM YOK'

"Oynadığım pozisyonla ilgili sorun yok. En önemli şey Fenerbahçe ve bizim takım için yapmamız gerekenler. Sol kenar, sağ kenar, 10 numara ve sahte 9 olarak oynadım. Oyuncu olarak tüm pozisyonlara adapte olabilmelisiniz. Önemlisi takıma ve hocanıza yardımcı olabilmek. En iyisini yapmanız yeterli."

'AMRABAT VE KOSTIC...'

"Sofyan Amrabat ve Filip Kostic çok iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye katkı sağlayacaklardır. Takıma büyük bağlılıkları var. Twente maçında Sofyan harika bir asist yaptı. Teknik heyetin de çok katkısı var. Bu bir çalışma ürünü. Söylenenleri uyguluyoruz ve sahada böyle bir sonuç çıkıyor. Kostic yakın arkadaşım, Fenerbahçe'ye gelmeden konuştuk. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü ve her şeyi biliyor. Fenerbahçe'de oynamak için sabırsız. Sofyan ve Kostic, bize çok yardımcı olacaktır."

Haberin Devamı

'MANU MAÇI İLGİNÇ OLACAK'

"UEFA Avrupa Ligi'nde 4 puan aldık, iyi bir durumdayız. İki maçı da kazanmak isterdik. Manchester United ile ilginç bir maç olacak. Eski takım arkadaşlarımı, hocalarımı göreceğim. Keyifli bir maç olacaktır. Kadıköy'de taraftarlarımızın önünde oynamak da güzel olacak. Bana göre dünyanın en iyi taraftarları. Onların önünde kazanmak için sahaya çıkacağız."

'%100 İLE OYNAYACAĞIZ'

"Nasıl bir camiayı temsil ettiğimizi biliyoruz. Hem içerde, hem de deplasmanda bize harika şekilde destek veriyorlar. Sonsuz teşekkür hak ediyorlar. Onları mutlu etmek için %100 ile oynayacağız. Amacımız onları mutlu etmek ve kupalar kazanmak."

'AJAX'TAN TARİHİ BİR TEKLİF ALDIM'

Haberin Devamı

"Ajax'ta uzun süreli bir kontrat teklifi aldım. Belki de Ajax tarihinde bu teklifi alan ilk isim olabilirdim. 2-3 yıl oyuncu olarak devam edecektim, sonra 3 yıl Ajax'ın Genç Takımı'nda teknik direktör olarak ya da A Takım'da asistan hoca olarak çalışabilirdim. Bu teklifi almak güzel, bu bana gösterilen saygıydı. Onlara teşekkür ederim. Fiziksel olarak iyiyim, birkaç yıl daha futbol oynayabilirim. Sonrasında teknik direktörlük yapmak istiyorum. Oynadığınız takıma teknik direktör olmak kadar güzel bir şey yoktur sanırım."