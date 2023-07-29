Fenerbahçe'nin yıldızı Dusan Tadic'ten flaş açıklamalar! Beşiktaş ve transfer süreci, Orkun Kökçü ile tartışması, deprem için takılan kaptanlık bandı konusu...

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Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Dusan Tadic, Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'na bir röportaj verdi. 34 yaşındaki Sırp futbolcu, röportajda transfer sürecinden Edin Dzeko'ya; Orkun Kökçü ile tartışmasından deprem sebebiyle takılan özel kaptanlık bandını takmamasına kadar birçok konudan bahsetti.

Dusan Tadic'in açıklamaları şu şekilde:

İlk topla buluştuğu anı hatırlıyor musun? Futbolcu olmaya ne zaman karar verdin?

Açıkçası tam hatırlamıyorum ama bütün yaptığım evimin önünde, caddede futbol oynamaktı. Bütün günümü futbola ayırıyordum ve bundan da büyük keyif alıyordum.

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Beşiktaş’a imza attı derken, Fenerbahçe’ye geldin. Süreci anlatır mısın?"

"Fenerbahçe’nin bana yaklaşımı çok güzeldi. İlk olarak Başkan Ali Koç’la görüştüm. Daha sonra Selahattin Baki ve Burak Kızılhan’la da görüştüm. Harika hisler taşıdım. Tabii Mario Franco’yla da görüştüm. Bana Fenerbahçe’den bahsettiler. Ben de Fenerbahçe’nin Türkiye’nin en büyük camiası olduğunu biliyordum. Harika taraftarlara ve geçmişe sahip. Kulüple yaptığım görüşmelerden sonra da harika hisler taşıdım. Hayatta böyledir. Güzel hisler taşıyınca oraya yaklaşırsınız. Müthiş bir projeyle bana geldiler. Fenerbahçe’yle müthiş işler başaracağız.

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"TOSIC BENİ BEŞİKTAŞ İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTI"

Dusko Tosic’le harika bir arkadaşlığımız var. Beşiktaş’ta oynadı kendisi. Tosic, Beşiktaş’a transfer olmam için beni ikna etmeye çalıştı. Ben her zaman arkadaşlarıma dürüst olurum. Fenerbahçe’nin bana sunduğu harika projeden ona da bahsettim. Tüm takımlara da saygı duyuyorum ama Fenerbahçe’nin teklifi beni iyi hissettirdi.

"BURAYA GELMEMDE DZEKO'NUN ETKİSİ BÜYÜK"

Dzeko’nun etkisi oldu mu buraya gelmende?

Fenerbahçe’ye gelmemde Dzeko’nun etkisi çok büyük oldu. Kendisi harika bir oyuncu aynı zamanda da müthiş bir iş. Onun buraya geldiğin duyunca kendisiyle Fenerbahçe’de çalışma düşüncesi kafamda belirdi. Kulüp de yaptığı transferlerle nasıl bir gelecek inşa etmek istediğinin sinyalini veriyordu. Dzeko ve benim buraya gelmemiz bizden sonra yapılan transferlerde de etkili olmuştur.

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"DEPREMZEDELER İÇİN BANT TAKTIK, TİŞÖRT GİYDİK"

Türkiye'deki depremin ardından özel hazırlanan kaptanlık bandıyla sahaya çıkmadığın Türkiye’de haber oldu. Bu konuya açıklık getirmek ister misin?

"Maalesef insanlar var olmayan şeyleri yaratma konusunda istekliler. Ne giyeceğimize karar veren kulüptür. Çarşamba günü oynadığımız maçta biz bu bandı taktık ama kimse bundan bahsetmiyor. Sonrasında hafta sonu oynanan maçta takılmadı. Çünkü bu bantı sadece bir kereliğine takacaktık. Biz bu depremle ilgili tişört giydik, mesaj verme noktasında.

ORKUN KÖKÇÜ İLE TARTIŞMASI HAKKINDA...

Orkun Kökçü’yle yaşadığın bir diyalog vardı. Tam da Ramazan Ayı’na denk gelmesi, yaptığın hareketin oruçla alakalı olduğu yorumlarına sebep oldu. Bu durumu anlatır mısın?"

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Bunlarla ilgili yüzlerce kez açıklama yaptım aslında. Konu inanılmaz büyüdü. Ben Ajax’ın kaptanıydım. Birçok kişi de bize karşı sempati taşımaz ligde. İnsanlar da bu noktada olmayan şeyleri gerçekmiş gibi yaratıyor. Bu soruyu sormanız iyi oldu. Ajax-Feyenoord maçları büyük maçlardır, derbi maçlarıdır. Bu maçlarda sık sık tartışma, kavga olur. Tıpkı Fenerbahçe’nin Galatasaray ve Beşiktaş maçları gibi.

Orkun’la ikili mücadele oldu. Orkun omuz omuza mücadelede yere düştü. Sonra kalkıp yanıma geldi, karşı karşıya geldik. Normal bir tartışma yaşadık ve ona “Çimin tadı nasıldı” diye sordum. Konu tamamen buydu. Sonrasında da “Daha çok fitness yapmalısın” dedim. Zaten kendisi de maçtan sonra bunun önemli bir konu olmadığını söyledi.

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Ben her dine saygı duyarım. Maalesef insanlar olmayan şeyleri yaratıyorlar. Bu arada Orkun harika bir oyuncu, ona en iyisini diliyorum. Bir sonraki maçta belki de o beni yere düşürür omuz omuza mücadele de ama biraz zor.

"DERBİLER ÖNEMLİ AMA ŞAMPİYONLUK DAHA ÖNEMLİ"

Galatasaray derbisine çıkacak olmak seni şimdiden heyecanlandırıyor mu, bu rekabet hakkında neler biliyorsun?

Derbi maçlar camia açısından önemlidir. Benim için en önemli şey şampiyonluk. Bana ‘Ligde oynayacağınız iki maçı da Galatasaray’a kaybedeceksiniz ama şampiyon olacaksınız” diye sorsanız, bunu kabul ederim. Çünkü ben şampiyonluk isteyen ve şampiyonluğu kaybetmeye tahammülü olmayan birisiyim. Kimin gol attığı önemli değil, ben şampiyonluk kazanmak istiyorum. Bu takıma şampiyonluk armağan etmek çok ama çok önemli. Müzede somut şeyler kupalardır. İçeride Emre, Roberto Carlos ve Alex’in fotoğrafları var. Kupaları var. Onlar buraya şampiyonluklar bıraktı. Ben de aynısını yapmak istiyorum. Şampiyonluk önemli ama derbileri de kazanmak isterim.

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Fenerbahçe için ruhumu hayatımı vereceğim. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bizim için tutku, bir takıntı. Öyle bir tutku ki bu, hem kulübe, hem başkanımıza hem de taraftalarımıza bunu yaşatmamız lazım. Hepsi bunu fazlasıyla hak ediyor. Oyuncular olarak bizim de hak etmemiz lazım.

Fenerbahçe taraftarı için ilk izlenimin ne oldu? Zimbru maçının yıldızı oldun ve taraftar bizim “yeni Alex’imiz” diyor senin için…

Taraftara teşekkür ediyorum. Buraya gelmeden önce de Fenerbahçe taraftarının harika olduğunu biliyordum. Buraya geldikten sonra da bunu fazlasıyla hissettim. Onlarına şampiyonluklar hediye edebilmek, onlar için sahada var olmak… Bunları düşünüyorum. Taraftar ve futbolcular arasında iletişim çok önemlidir. Başarı yolunda buna ihtiyacımız var. Birlikte olmalıyız, iyi zamanlarda da kötü zamanlarda da birbirimize destek olmalıyız. Onların bizim başarımız da büyük payı olacak. Tutkulu ve fanatikler. Umarım hep birlikte güzel amanlar yaşarız. Onlara kupalar yaşatmak istiyoruz.

“Tadic on Fire”. Aynı zamanda Fenerbahçe’nin gol müziklerinden biri de bu. Bu müzik kendisiyle nasıl özdeşleşti?

Ajax’tayken 5 yıl önce bu şarkıyı söylemeye başladılar. Bu şarkı söylendikçe ön plana çıktı, ünlü oldu. Bu benim şarkım gibi bir hava oluştu. Maçtan önce maç esnasında bu şarkılar söylendi. Kupaları da bu şarkıyla kutladık. Çok güzel zamanlar geçirdim. Benimle özdeşleşti bu şarkı. Taraftarımızın burada da bu şarkıyı bana söylüyor olması beni çok mutlu ediyor. Dolayısıyla çok iyi hissediyorum.

Sırbistan denilince akla ilk gelen isimlerden birisi Zeljko Obradovic. Basketbolu çok sevdiğini biliyorum. Obradovic Fenerbahçe tarihine adını yazdırmış bir Sırp spor adamı. Hiç karşılaşma sohbet etme, Fenerbahçe’yi konuşma şansın oldu mu? Basketbol maçlarını izlemek için Ülker Arena’ya gidecek mi?

Kendisiyle konuşmam olmadı ama o bir efsane. Avrupa’da en fazla kupa kazanna koç. Büyük bir örnek teşkil ediyor. Tutkuyla işini yapıp her şeyi ortaya koyuyor. Eğer bir gün teknik adam olursam Obradovic’le oturup ondan tavsiyeler almak istiyorum. Çünkü kendisi basketbolun en iyisi. Gerçek bir örnek. Ülkemiz için de çok değerli. Fenerbahçe’ye de dönerse güzel olur. Zamanım olursa basketbol maçlarına da gideceğim. Bjelica, Guduric var Sırp basketbolcular.

Çılgın bir kişiliğin var. Taraftara söz vermeyi seversin. İngiltere’de bir maçtan sonra sadece iç çamaşırın kalana kadar bütün maç eşyalarını taraftara verdin. Fenerbahçe’yle şampiyona olursan burada taraftara vermek istediğin çılgın bir söz var mı?

Açıkçası söz vermek zordur. Hayatın neler getireceğini bilemezsin. Tabi birkaç söz verebilirim. Burada olduğum sürece Fenerbahçe için ruhumu hayatımı vereceğim. Ben şampiyonluk kazanmak için buradayım. Bizim için tutku, bir takıntı. Öyle bir tutku ki bu, hem kulübe, hem başkanımıza hem de taraftalarımıza bunu yaşatmamız lazım. Hepsi bunu fazlasıyla hak ediyor. Oyuncular olarak bizim de hak etmemiz lazım. İngiltere’de sezon sonuydu maç sonrası her şeyimi fırlatmıştım taraftalara. Bu taraftarlar için özel bir şey. Maçtan sonra forma vermeyi severim. Bu taraftaları mutlu ediyor bizler de bunun için buradayız.

İsmail Kartal’la balık tutacak mısın? İsmail Kartal’la diyaloğunun çok iyi olduğunu görüyoruz. Hoca hakkında neler söylemek istersin?

Aramızdaki ilişki çok iyi. Kendisini tanıdığım için çok mutluyum. Harika bir insan. Fenerbahçe’yi ne kadar çok sevdiğini gözlerinin içine baktığınız anlayabiliyorsunuz.

Kendisi gayet açık biri. Fenerbahçe onun hayatı. Hem taraftarımız hem de başkanımıza şampiyonluk hediye etmekten başka bir şey istemiyor. Gözlerinden bile anlıyorsunuz bunu. Bize de bunu aşılamaya çalışıyor. Futbol için yaşayan birisi. Başarı için elinden gelenin en iyisini ortaya koyuyor. Zamanımız olursa balık tutmaya gitmek istiyoruz. Büyük bir balık tutmaya gideceğiz.

Dünyada çok fazla sıkıntı var. Açlık, savaşlar, ekonomik krizler… Elinde sihirli bir değnek olsa ne değiştirmek istersin?



Bu soruya yanıt vermesi zor. Birçok insan sorun yaşıyor. En önemlisi bizim onlara güzel şeyler verebilmek adına yanlarında olabilmemiz gerekiyor. Sihirli değneğim olsa tek bir şeyi değiştirme sorusu oldukça zor.

Asist mi gol mü? Hangisi seni heyecanlandırıyor ve Tadic’i bize 3 kelime ile özetlerse bu kelimeler neler olur?

Asisti tercih ederdim. Kendimle ilgili konuşmayı çok sevmem. İnsanların değerlendirmesini tercih ederim. Mükemmeliyetçi bir insanım. Yaptığım her işte en iyisi olmak isterim. Üç kelimeyle özetlemeyim diğer insanlar değerlendirsin.