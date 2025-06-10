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Fenerbahçe'nin yıldızı Anderson Talisca'dan şaşırtan transfer açıklaması!

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca
Fenerbahçenin yıldızı Anderson Taliscadan şaşırtan transfer açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Haziran 10, 2025 22:44

Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde kadrosuna kattığı Anderson Talisca, çarpıcı açıklamalar yaptı.

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Fenerbahçe'nin Al Nassr'dan kadrosuna kattığı Anderson Talisca, Brezilya basınına çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

İşte Anderson Talisca'nın sözleri;

Bahia'ya devre arasında dönebilirdim ancak ben Fenerbahçe'ye söz vermiştim, kulüp başkanıyla konuşmuştum. Tüm Türkiye seferber oldu, çünkü rakip takımda da oynamıştım, bu yüzden sözümü verdim.

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6 SONRA İMZALAYABİLİRİM

Fenerbahçe ile sözleşmem 1.5 yıllık, yani 6 ay sonra ön sözleşme imzalayabilirim. Bahia'yla çok sık konuşuyoruz. Bu sadece bana değil, kulübe de bağlı. Ama biliyoruz ki bu hem kulüp hem de kariyerim için devasa bir dönüşüm olacak. Genelde futbolcular 31-32 yaşında geri dönmek istemez.

BENCE KULÜP HAZIR

Altı ay önce, Al-Nassr'dan kulüple karşılıklı anlaşarak ayrılmaya karar verdiğimde Bahia ile bir görüşmemiz olmuştu. Cadu ile sürekli konuşuyorum, bu yüzden sık sık görüşüyoruz. O da menajerim Carlos ile sık iletişimde. Görüşmeler ilerliyor, ana noktaları netleştiriyoruz çünkü kariyerimde ulaşmak istediğim birçok hedefim var ve bunları Bahia'da da gerçekleştirebileceğimi biliyorum. Ayrıca 15 yıldır Brezilya dışındayım, çocuklarımın büyümesini izliyorum ama bazen uzakta oluyorum, bu da ailevi açıdan zorlayıcı oluyor. Ama kulüp olarak Bahia bugün çok değişti, çok büyüdü. Harika bir organizasyona sahip. Bence şu an kulüp beni geri almak için hazır.

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#Transfer#Fenerbahçe#Talisca

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