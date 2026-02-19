Fenerbahçe'nin yıldızı Alessia Orro'dan Eda Erdem'e övgüler! 'Doğuştan gelen bir lider'

Haberin Devamı

Fenerbahçe Medicana'nın pasörü Alessia Orro, kulüp televizyonuna yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"HER ŞEY ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Ülkemizde 5 aylık bir dönemi geride bıraktı. Nasıl geçiyor şu ana kadar hem Türkiye hem de Fenerbahçe deneyimi?

"Çok iyi gidiyor. İlk günden beri takımla, şehirle alışma sürecindeyim. Yeni bir kültüre alışıyorum. Ama her şey çok güzel gidiyor."

"FENERBAHÇE'DE OYNAMAK BENİM İÇİN BİR ONUR"

Milli takımla birlikte de özellikle uzun bir yaz dönemini geride bıraktın. Sonrasında da ilk kez İtalya dışına çıktın ve Fenerbahçe'ye geldin. Fenerbahçe'ye transfer sürecinde etkili olan faktörler nelerdi?

"Bu kararı vermek için doğru anın geldiğini düşünüyorum. Fenerbahçe dünyadaki en iyi takımlardan, Türkiye'deki en iyi takımlardan biri. Kariyerim için bu adımı attım. Fenerbahçe'de oynamak benim için bir onur. Bu seçim önüme geldiğinde benim için en iyi karar olduğunu karar verdim. Doğru seçenek olduğuna karar verdim ve Fenerbahçe'yi seçerek buraya geldim."

"BUNUN DOĞRU BİR KARAR OLABİLECEĞİNİ SÖYLEDİLER"

Peki transferden önce Fenerbahçe ile ilgili ve de ülkemizle ilgili istişare yaptığın bilgi aldığın birileri oldu mu?

"Çoğu arkadaşımla konuştum. Hem İtalya milli takımından hem Türkiye'de oynayan oyuncularla. Ben zaten meraklı biriyimdir. Bundan dolayı çok soru sordum onlara onların da bana verdikleri cevap sahip olduğum karakterle Türk kültürüne adapte olabileceğimi ve bunun doğru bir karar olabileceğini söylediler. Bundan dolayı bu kararımı verdim. Türkiye'ye geldim."

"BURAYA GELECEĞİM KESİNLEŞMEDEN ÖNCE DE ÇOK FAZLA MESAJ GELDİ BANA"

Tabii transfer sürecinde taraftarlardan da çok sayıda mesaj aldığını tahmin edebiliyorum. Özellikle sosyal medyada o süreçte unutamadığı bir anı var mı? Sana olan ilgi nasıldı?

"Çok mesaj geldi. Hatta buraya geleceğim kesinleşmeden önce de çok fazla mesaj geldi bana. Taraftarın rengini görebilmek, taraftarın tepkisini görebilmek. bana olan isteğini görebilmek benim için çok büyük bir. Beni de çok mutlu etti ve insanlara dokunabildiğimi görmek benim çok hoşuma gitti."

Tabii birçok önemli isimle de aynı anda sahayı paylaşıyor. Kendisi de biz de dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla çok pozitif, çok olumlu bir insan. O neşesini hissedebiliyoruz biz de. Neler söylemek ister bu durumla ilgili?

"Hepimiz pozitifiz. Birbirimizi destekliyoruz. Bu dışarıdan da gözüküyor. Hep enerjiğiz, pozitif davranıyoruz ve çoğu bazı takımlarda bu uyum yoktur. Ben burada kimseyi tanımıyordum ama buraya geldiğimde bu uyumun olduğunu gördüm ve bunu yakaladığımızı fark ettim. Çok şanslıyım."

"TAKIMI BİR ARADA TUTUYOR"

Bu kadroda da çok önemli isimler var demiştim. Kaptanla devam etmek istiyorum. Kaptan Eda Erdem. hem Türk voleybolunda hem de Fenerbahçe voleybolunda çok önemli bir isim. Kendisiyle ilgili izlenimlerini merak ediyorum.

"Büyük kaptan. Sadece Türkiye voleybolu için değil, dünyada ünlü bir insan kendisi. Ben onu o şekilde tanıdım. Takımı bir arada tutuyor. Kendisi mükemmel biri, doğuştan gelen bir lider. Yani çok kolay bir şekilde yapıyor. Bize bunu yansıtıyor. Hepimizi bir yerde tutan kişi kendisi."

"HEP BİZE YARDIMCI OLUYOR"

Koçla devam etmek istiyorum. Marcelo Abondanza senin gibi bir İtalyan. Adaptasyonunu bu durum nasıl etkiledi?

"Geldiğim günden beri adaptasyon sürecimde bana yardımcı oldu. Dil olsun ülke olsun yardımcı oldu bana. Antrenmanları çok hoşuma gitti. Hem ağırlık antrenmanları olsun hem saha içinde antrenmanlar olsun hep birlikteyiz. Hep hatalarımızı söylüyor. Hep bize yardımcı oluyor ve oyunumuzun onunla birlikte hızlandığını gördüm. ve atak seviyemiz üst seviyeye çıktı. Pozitif bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde bize katkısı oldu hocamızın."

"BU TAKIM BÜTÜN KUPALARI ALABİLECEK BİR TAKIM"

Koçun oyun felsefesine de gelecek olursak özellikle şu ana kadar yarıştığınız her kulvarda takımın çok önemli bir şampiyonluk adayı olduğumuzu düşünüyorum. Takım ve oyun kimyası ile ilgili neler söylersin?

"Pozitif bir oyun anlayışımız var. 3 mağlubiyetimiz oldu bu sezonda. İyi bir inme yakaladık ama ocakta kötü bir dönemimiz oldu. Bu dönem iyi ki ocak ayında oldu. Sene sonunda olmadı. Bu zorlukları birlikte aşmayı öğrendik. Bu bizi geliştirdi. Bu tip zorluklar, duraklamalar finalleri kazanmada bize yardımcı olur. Bu takım bütün kupaları alabilecek bir takım. Bütün finallere katılabiliriz."

"VAKIFBANK HİÇBİR SETİ HEDİYE ETMİYOR"

Çok önemli bir de Vakıfbank mücadelesi sizleri bekliyor. Maç hakkında neler söylemek istersin?

"Zor bir maç bizi bekliyor. Son 2 maç 3-2 bitti. Vakıfbank hiçbir seti hediye etmiyor. O yüzden bizim hak etmemiz gerekiyor. Savaşmamız gerekiyor. Güzel bir maç izletmek istiyoruz seyircilere ve sonunda da bu maçı kazanmak istiyoruz."